Форум
saba
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
А в самом деле, почему не попробовать(насчет улицы)? Процедура есть, группа жителей, за такое переименование обязательно найдется. Если бы НГ грамотно составила такую заявку в городской акимат я...
15.01.19 12:32
Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Уважаемая редакция, а что у нас в этом году с ёлками? Уже горы высятся возле контейнеров, а от Вас так и нет анонса... Многолетняя традиция отменяется?
15.01.19 12:12
drakon
Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае
Добринцофф: в магазине,не спит о народе всё думает. А что можно купить, в 2 часа ночи, в магазине? Наверное детское питание... :lol: :oops:
15.01.19 11:30
Сергей_я
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Сабыр: Его именем надо назвать улицу в городе,а лучше проспект. не получится, фамилия то русская, а все что связано сейчас с этим потихоньку, а где и не потихоньку искореняют. Ну только если...
15.01.19 11:13
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Да, Кайрат, перенимаем, хотя, как Вы обнаружили, "в статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент...
15.01.19 11:03
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае

15 января 2019, 10:06 |  Криминал

Разбойное нападение не удалось. Полиция уже задержала подозреваемых. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Сообщение от сотрудника пультовой охраны поступило в управление полиции 8 января, около 2.00. Он сообщил, что на магазин напали двое неизвестных парней. Как стало известно позже, на них были медицинские маски.

Один из нападавших подошел к столу, за которым стояла продавец, схватил ее за шею и приставил к горлу острый предмет.

- Продавец начала кричать. На крики из подсобного помещения выбежала хозяйка магазина, - рассказали в пресс-службе. - Она и нажала на тревожную кнопку.

В результате нападавшие убежали из магазина.

Досудебное расследование продолжается.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.01.19 12:01 Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней
15.01.19 11:34 Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
15.01.19 10:13 Три человека погибли в Костанае и Рудном в результате ЧП, связанных с огнем
14.01.19 17:23 В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области по казак куреси среди взрослых прошёл в Костанае
14.01.19 16:01 ФК "Тобол" на УТС в Турции сыграл вничью с венгерским "Аквиталом"
14.01.19 14:53 Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
14.01.19 11:39 Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане
14.01.19 09:06 ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с аутсайдером чемпионата РК
13.01.19 18:06 Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае
13.01.19 11:00 968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* сайлау курманов
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3005
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно рискуют хозяйка и ее продавец в два часа ночи.
Профайл Посетить вебсайт

§ Добринцофф
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6316
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжёл труд предпринимателя, в 2 часа ночи хозяйка в магазине,не спит о народе всё думает.
Профайл

* drakon
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15574
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в магазине,не спит о народе всё думает.

А что можно купить, в 2 часа ночи,
в магазине? Наверное детское питание?... :lol: :oops:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 233
Пользователей: 2
Всего: 235

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх