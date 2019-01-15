Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае

Разбойное нападение не удалось. Полиция уже задержала подозреваемых. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Сообщение от сотрудника пультовой охраны поступило в управление полиции 8 января, около 2.00. Он сообщил, что на магазин напали двое неизвестных парней. Как стало известно позже, на них были медицинские маски.

Один из нападавших подошел к столу, за которым стояла продавец, схватил ее за шею и приставил к горлу острый предмет.

- Продавец начала кричать. На крики из подсобного помещения выбежала хозяйка магазина, - рассказали в пресс-службе. - Она и нажала на тревожную кнопку.

В результате нападавшие убежали из магазина.

Досудебное расследование продолжается.