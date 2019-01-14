В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области по казак куреси среди взрослых прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Областной турнир по национальному виду спорта провели 12-13 января в зале борьбы ДЮШОР, который в народе по старой памяти называют «Енбеком». Раньше в этом легендарном зале тренировались и соревновались борцы греко-римского стиля под руководством мастера спорта СССР Владимира Матвиенко.
Победитель турнира в весе 82 кг костанаец Ерхан Есентаев (в красном) проводит бросок в схватке с Кайратом Муратовым
В чемпионате области по казак куреси приняли участие более 100 спортсменов.
- Из Лисаковска приехали 16 спортсменов, в том числе 6 девушек, - рассказал «НГ» главный секретарь соревнований Берденбек КАЙРАТ. - Это уже второй чемпионат области в этом году - 6-8 января в Аркалыке проходил турнир среди младших юношей, в нем принимали участие 140 борцов. В дальнейшем нас ожидает чемпионат Казахстана среди младших юношей, он пройдет 6-8 февраля в Алматы
Чемпионат области среди взрослых спортсменов является отбором на чемпионат РК, который пройдет 16-20 февраля в Астане. Сейчас идет отбор спортсменов и комплектование сборной Костанайской области. Выявлять лучшего борца национального стиля отправятся спортсмены, занявшие 1 и 2 места чемпионата региона. В ближайшее время планируется проведение тренировочного сбора.
Организация турнира была на хорошем уровне, электронный подсчет очков не давал повода, чтобы усомниться в справедливом судействе. Порадовали спортивная дисциплина среди болельщиков, а также отсутствие ненужных выкриков, которые мешают борцам сосредоточиться во время схватки.
Нурлан Кабдыжалел (в красном) из Амангельдинского района стал чемпионом области в категории 55 кг
Победителями турнира среди мужчин стали: 55 кг - Нурлан Кабдыжалел (Амангельдинский р-н), 60 кг - Алишер Мухамеджанов (Костанай), 66 кг - Мухтар Гилаж (Амангельдинский р-н), 74 кг - Бекболат Муканов (Амангельдинский р-н), 82 кг - Ерхан Есентаев (Костанай), 90 кг - Бактилеу Сабыров (Амангельдинский р-н), 100 кг - Багдат Ертасов (Жангельдинский р-н), + 100 кг - Данияр Сейдазымов (Аулиекольский р-н).
Победитель в весе 74 кг Бекболат Муканов (в красном) из Амангельдинского района проводит победный бросок в схватке с Сагдатом Калелом
Среди девушек все первые места заняли лисаковчанки: 57 кг - Жансая Аманбаева, 63 кг - Юлия Кривич, 70 кг - Мадина Ибраева, 78 кг - Надежда Казакевич.
Багдат Умиткали (в красном) проводит бросок в схватке против Азамата Мустафы
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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