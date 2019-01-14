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Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане
14 января 2019, 11:39 | Общество
Оплату комиссионного сбора отменят с 15 января. Нововведение коснется только билетов стоимостью до 3 500 тенге. Сейчас сумма штрафа составляет 1 000 тенге. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Фото ©Турар Казангапов / tengrinews.kz
- При этом билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате будут облагаться комиссионным сбором в размере 1 000 тенге, - сообщили в пресс-службе.
Комиссионный сбор был принят с целью борьбы с незаконной перепродажей билетов, после чего возврат проездных документов сократился на 30%.
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