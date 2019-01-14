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Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Своё мнение в посте за №58 ранее указал, цитирую: По теме конечно в обществе недопустимы такие поведения отдельных лиц и они должны быть наказуемы. По собранному материалу принимал...
14.01.19 13:22
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Но есть такие люди, которые говорят, что я - врун. значит они говорят правду. а как иначе. сфоткаешь в магазе сто упаковок кексов,с ценником, и говоришь , вот я купил сегодня. ...
14.01.19 13:21
maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer: Да, согласен, так будет лучше для всех. Вы высказались уже с осуждением по данному случаю. Представим себе, что не было никакого национализма. Все было, маты, угрозы спалить...
14.01.19 12:59
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я...
14.01.19 12:43
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Я кажется понимаю, чего хорошего для вас в этом законе. И для другого вышеупомянутого квартироскупщика. Не преувеличивайте, ваши догадки мне не интересны, указал же выше, вопросы...
14.01.19 12:38
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Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане

14 января 2019, 11:39 |  Общество

Оплату комиссионного сбора отменят с 15 января. Нововведение коснется только билетов стоимостью до 3 500 тенге. Сейчас сумма штрафа составляет 1 000 тенге. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Фото ©Турар Казангапов / tengrinews.kz

- При этом билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате будут облагаться комиссионным сбором в размере 1 000 тенге, - сообщили в пресс-службе.

Комиссионный сбор был принят с целью борьбы с незаконной перепродажей билетов, после чего возврат проездных документов сократился на 30%. 
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