Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане

Оплату комиссионного сбора отменят с 15 января. Нововведение коснется только билетов стоимостью до 3 500 тенге. Сейчас сумма штрафа составляет 1 000 тенге. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Фото ©Турар Казангапов / tengrinews.kz



- При этом билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате будут облагаться комиссионным сбором в размере 1 000 тенге, - сообщили в пресс-службе.

Комиссионный сбор был принят с целью борьбы с незаконной перепродажей билетов, после чего возврат проездных документов сократился на 30%.