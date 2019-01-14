ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с аутсайдером чемпионата РК

В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 11-12 января встречался с "Астаной". «Горняк» сейчас занимает 9 место в турнирной таблице, столичная команда - на 10 месте.

Фото из группы ХК «Астана» ВКонтакте

В первом выездном матче «черно-белые» одержали уверенную победу, сообщает пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте. Дубль на свой счет в составе "Горняка" записал Антон Моренец, по шайбе забросили Егор Рахимуллин, Вячеслав Каравдин, Павел Жилин и Александр Зубрицкий.



ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)

0:1 Рахимуллин (Вудунян, Образцов) - 01:54

0:2 Моренец (Каравдин, Жилин) - 11:02 ГБ

0:3 Каравдин (Моренец, Жилин) - 14:28

0:4 Жилин (Каравдин) - 17:03

1:4 Тимофеев (Шарифьянов, Ибраев) - 20:34

2:4 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 24:58 ГБ

2:5 Зубрицкий (Горечишников, Вудунян) - 33:18

2:6 Моренец (Каравдин, Рахимуллин) - 50:26

3:6 Игнатенко (Кабиев) - 56:43



Вратари: Кудрявцев, (Базарбеков) - Орехов

Броски: 21-27

Штраф: 8-8

Во втором матче "Горняк" неожиданно уступил в дополнительное время.

ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 Цыбров (Медяник, Ваймер) - 02:55

1:1 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 27:59 ГБ

1:2 Жилин (Зубрицкий, Каравдин) - 34:27

2:2 Шарифьянов (Тимофеев, Евсеев) - 46:44 ГБ

3:2 Шарифьянов (Тимофеев) - 62:24



Вратари: Кудрявцев - Орехов

Броски: 35-52

Штраф: 6-10

- В первой игре мы уже в первом периоде создали комфортное преимущество в четыре гола, ход матча контролировали и довели до победы, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Горняка" Евгений ЗИНОВЬЕВ. - Сегодня получился поединок, основное время закончилось вничью, к сожалению, завершили с поражением мы эту игру. Забивает и показывает результат у нас первое звено. Сегодня оно не смогло забить больше одной шайбы. Поэтому остальные три тройки нападения, к сожалению, у нас едут «на подножке».

- На результат первой игры, скорее всего, повлияла долгая дорога, - сказал главный тренер ХК «Астана» Андрей МАНЧЕНКО. - Много сил отдали на играх в Атырау, неплохо ребята там отыграли. В день первой игры мы приехали за три часа до ее начала из Атырау. Первый период провалили полностью. Во втором ребята, в принципе, молодцы, собрались, показали себя. Третий период сыграли вничью. Сегодня ребята вышли с хорошим настроем, выполнили установку, строго сыграли в обороне, организовали хорошие атаки, реализовали большинство. Хочу поблагодарить команду, здорово отыграли. Вратарю тоже отдельное спасибо, здорово отыграл Александр Кудрявцев. Уверенный и надёжный врвтарь всегда придаёт уверенности команде.

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