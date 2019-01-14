ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с аутсайдером чемпионата РК
vk.com/hc_gornyak_kz
В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 11-12 января встречался с "Астаной". «Горняк» сейчас занимает 9 место в турнирной таблице, столичная команда - на 10 месте.
Фото из группы ХК «Астана» ВКонтакте
В первом выездном матче «черно-белые» одержали уверенную победу, сообщает пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте. Дубль на свой счет в составе "Горняка" записал Антон Моренец, по шайбе забросили Егор Рахимуллин, Вячеслав Каравдин, Павел Жилин и Александр Зубрицкий.
ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)
0:1 Рахимуллин (Вудунян, Образцов) - 01:54
0:2 Моренец (Каравдин, Жилин) - 11:02 ГБ
0:3 Каравдин (Моренец, Жилин) - 14:28
0:4 Жилин (Каравдин) - 17:03
1:4 Тимофеев (Шарифьянов, Ибраев) - 20:34
2:4 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 24:58 ГБ
2:5 Зубрицкий (Горечишников, Вудунян) - 33:18
2:6 Моренец (Каравдин, Рахимуллин) - 50:26
3:6 Игнатенко (Кабиев) - 56:43
Вратари: Кудрявцев, (Базарбеков) - Орехов
Броски: 21-27
Штраф: 8-8
Во втором матче "Горняк" неожиданно уступил в дополнительное время.
ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 Цыбров (Медяник, Ваймер) - 02:55
1:1 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 27:59 ГБ
1:2 Жилин (Зубрицкий, Каравдин) - 34:27
2:2 Шарифьянов (Тимофеев, Евсеев) - 46:44 ГБ
3:2 Шарифьянов (Тимофеев) - 62:24
Вратари: Кудрявцев - Орехов
Броски: 35-52
Штраф: 6-10
- В первой игре мы уже в первом периоде создали комфортное преимущество в четыре гола, ход матча контролировали и довели до победы, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Горняка" Евгений ЗИНОВЬЕВ. - Сегодня получился поединок, основное время закончилось вничью, к сожалению, завершили с поражением мы эту игру. Забивает и показывает результат у нас первое звено. Сегодня оно не смогло забить больше одной шайбы. Поэтому остальные три тройки нападения, к сожалению, у нас едут «на подножке».
- На результат первой игры, скорее всего, повлияла долгая дорога, - сказал главный тренер ХК «Астана» Андрей МАНЧЕНКО. - Много сил отдали на играх в Атырау, неплохо ребята там отыграли. В день первой игры мы приехали за три часа до ее начала из Атырау. Первый период провалили полностью. Во втором ребята, в принципе, молодцы, собрались, показали себя. Третий период сыграли вничью. Сегодня ребята вышли с хорошим настроем, выполнили установку, строго сыграли в обороне, организовали хорошие атаки, реализовали большинство. Хочу поблагодарить команду, здорово отыграли. Вратарю тоже отдельное спасибо, здорово отыграл Александр Кудрявцев. Уверенный и надёжный врвтарь всегда придаёт уверенности команде.
Чемпионат Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|40
|26
|2
|2
|2
|1
|7
|137—71
|89
|2
|42
|25
|1
|5
|0
|1
|10
|124—81
|88
|3
|41
|25
|1
|1
|2
|1
|11
|129—69
|82
|4
|42
|24
|1
|2
|0
|3
|12
|113—85
|81
|5
|40
|23
|0
|2
|2
|0
|13
|103—79
|75
|6
|42
|17
|1
|1
|4
|1
|18
|120—113
|60
|7
|39
|16
|2
|1
|3
|0
|17
|95—84
|57
|8
|40
|13
|0
|2
|3
|0
|22
|96—118
|46
|9
|42
|7
|1
|2
|1
|3
|28
|74—130
|31
|10
|42
|1
|1
|0
|1
|0
|39
|56—217
|6
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 4
Всего: 137
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Своё мнение в посте за №58 ранее указал, цитирую: По теме конечно в обществе недопустимы такие поведения отдельных лиц и они должны быть наказуемы. По собранному материалу принимал...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Но есть такие люди, которые говорят, что я - врун. значит они говорят правду. а как иначе. сфоткаешь в магазе сто упаковок кексов,с ценником, и говоришь , вот я купил сегодня. ...
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer: Да, согласен, так будет лучше для всех. Вы высказались уже с осуждением по данному случаю. Представим себе, что не было никакого национализма. Все было, маты, угрозы спалить...
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я...
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Я кажется понимаю, чего хорошего для вас в этом законе. И для другого вышеупомянутого квартироскупщика. Не преувеличивайте, ваши догадки мне не интересны, указал же выше, вопросы...