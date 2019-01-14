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Kairat stayer
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maxsaf: Своё мнение в посте за №58 ранее указал, цитирую: По теме конечно в обществе недопустимы такие поведения отдельных лиц и они должны быть наказуемы. По собранному материалу принимал...
14.01.19 13:22
alex_60
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14.01.19 13:21
maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer: Да, согласен, так будет лучше для всех. Вы высказались уже с осуждением по данному случаю. Представим себе, что не было никакого национализма. Все было, маты, угрозы спалить...
14.01.19 12:59
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я...
14.01.19 12:43
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: Я кажется понимаю, чего хорошего для вас в этом законе. И для другого вышеупомянутого квартироскупщика. Не преувеличивайте, ваши догадки мне не интересны, указал же выше, вопросы...
14.01.19 12:38
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ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с аутсайдером чемпионата РК

vk.com/hc_gornyak_kz

14 января 2019, 09:06 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 11-12 января встречался с "Астаной". «Горняк» сейчас занимает 9 место в турнирной таблице, столичная команда - на 10 месте.

Фото из группы ХК «Астана» ВКонтакте

В первом выездном матче «черно-белые» одержали уверенную победу, сообщает пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте. Дубль на свой счет в составе "Горняка" записал Антон Моренец, по шайбе забросили Егор Рахимуллин, Вячеслав Каравдин, Павел Жилин и Александр Зубрицкий.

ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)

0:1 Рахимуллин (Вудунян, Образцов) - 01:54
0:2 Моренец (Каравдин, Жилин) - 11:02 ГБ
0:3 Каравдин (Моренец, Жилин) - 14:28
0:4 Жилин (Каравдин) - 17:03
1:4 Тимофеев (Шарифьянов, Ибраев) - 20:34
2:4 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 24:58 ГБ
2:5 Зубрицкий (Горечишников, Вудунян) - 33:18
2:6 Моренец (Каравдин, Рахимуллин) - 50:26
3:6 Игнатенко (Кабиев) - 56:43

Вратари: Кудрявцев, (Базарбеков) - Орехов
Броски: 21-27
Штраф: 8-8

Во втором матче "Горняк" неожиданно уступил в дополнительное время.

ХК «Астана» (Астана) - «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 Цыбров (Медяник, Ваймер) - 02:55
1:1 Кабиев (Машинец, Игнатенко) - 27:59 ГБ
1:2 Жилин (Зубрицкий, Каравдин) - 34:27
2:2 Шарифьянов (Тимофеев, Евсеев) - 46:44 ГБ
3:2 Шарифьянов (Тимофеев) - 62:24

Вратари: Кудрявцев - Орехов
Броски: 35-52
Штраф: 6-10

- В первой игре мы уже в первом периоде создали комфортное преимущество в четыре гола, ход матча контролировали и довели до победы, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Горняка" Евгений ЗИНОВЬЕВ. - Сегодня получился поединок, основное время закончилось вничью, к сожалению, завершили с поражением мы эту игру. Забивает и показывает результат у нас первое звено. Сегодня оно не смогло забить больше одной шайбы. Поэтому остальные три тройки нападения, к сожалению, у нас едут «на подножке».

- На результат первой игры, скорее всего, повлияла долгая дорога, - сказал главный тренер ХК «Астана» Андрей МАНЧЕНКО. - Много сил отдали на играх в Атырау, неплохо ребята там отыграли. В день первой игры мы приехали за три часа до ее начала из Атырау. Первый период провалили полностью. Во втором ребята, в принципе, молодцы, собрались, показали себя. Третий период сыграли вничью. Сегодня ребята вышли с хорошим настроем, выполнили установку, строго сыграли в обороне, организовали хорошие атаки, реализовали большинство. Хочу поблагодарить команду, здорово отыграли. Вратарю тоже отдельное спасибо, здорово отыграл Александр Кудрявцев. Уверенный и надёжный врвтарь всегда придаёт уверенности команде.

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 40 26 2 2 2 1 7 137—71 89
2 Иртыш 42 25 1 5 0 1 10 124—81 88
3 Номад 41 25 1 1 2 1 11 129—69 82
4 Алтай-Торпедо 42 24 1 2 0 3 12 113—85 81
5 Бейбарыс 40 23 0 2 2 0 13 103—79 75
6 Кулагер 42 17 1 1 4 1 18 120—113 60
7 Алматы 39 16 2 1 3 0 17 95—84 57
8 Темиртау 40 13 0 2 3 0 22 96—118 46
9 Горняк 42 7 1 2 1 3 28 74—130 31
10 Астана 42 1 1 0 1 0 39 56—217 6



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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с аутсайдером...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто сейчас играет за "Горняк" ?
раньше челябинские студенты играли.
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