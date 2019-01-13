Форум
Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba: Хватит игнорировать. Здесь молчали, там проигнорировали. А потом после бытовой драки по пьяной лавке, горячие джигиты собираются тысячами на площадях, требуют выселения целого народа, ибо...
13.01.19 23:12
maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba: Я бы вообще проигнорировал такое сообщение Не удивительно
13.01.19 22:38
maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Victor Yang: А про Аркалык я тоже не помню. ну гляньте по ссылкам, которые я дал выше, не может быть, чтобы вы не вспомнили. Очень резонансное дело было. Помню, оно дошло до главных новостных...
13.01.19 22:32
saba
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
К сожалению, опусы данного автора, меня давно не привлекают.
13.01.19 22:30
saba
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Одна глупая женщина, пусть и в чине референта показала себя, а другие подхватили. Рассказать, как меня в Советском Союзе называли на бытовом уровне? Киздык( до сих пор, не знаю, что это такое), чурка...
13.01.19 22:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае

Артём МАРУСИЧ

13 января 2019, 18:06 |  Общество

Мероприятие организовал мотоклуб Steppe Riders. Проходило оно на базе отдыха «Золотой фазан» в выходные дни с 12 по 13 января. Это был уже третий зимний мотофестиваль, проводимый в Костанае.

Большинство участников - гости из Рудного, Лисаковска, Житикары - с учетом сезона прибывали на автомобилях. На месте гостей встречали горячими шашлыками и пловом, а на вечер была запланирована баня.

Развлекательная программа включала в себя зимние конкурсы. Мотоциклисты соревновались в парной ходьбе на импровизированных лыжах, в заезде и "заползе" на санках, а также в зимнем боулинге - игрок запускал вместо шара санки, груженые мотоциклистом, которыми сбивал расставленные бутылки с газированным напитком.

- Все это, чтобы между мотоциклистами поддерживать «корпоративный дух», - рассказал «НГ» мембер мотоклуба Steppe Riders Сергей ГОРБАЧ. - Сейчас не сезон, они без мотоциклов, грустят и чтобы немного разбавить эту грусть, организован зимний мотофестиваль. Он проходит ежегодно, мы стараемся его развивать - хотим чтобы для нашей Костанайской области это стало традицией. Так как костанайские мотоциклисты закрыли сезон в конце сентября, а открытие мотосезона в наших краях обычно выпадает на начало мая - зимний фестиваль проводимый в январе приходится ровно на экватор так называемого «мототоксикоза» (шуточное описание состояния человека или заболевание, вызванное нехваткой катания на мотоцикле - «НГ»)


По словам Сергея подобные фестивали популярны в Европе. На проводимый в Германии с 1956 года Elefantentreffen (Встреча слонов - «НГ») собираются тысячи мотоциклистов из разных стран.

В Костанае же счет идет на десятки гостей со всей области. Самой зрелищной частью мероприятия стали зимние гонки на мотоциклах. Технику по такому случаю специально подготовили, мотоциклисты должны были преодолеть две заснеженные трассы.


- Свой мотоцикл я начал шиповать в ноябре 2017 года, - рассказал «НГ» победитель зимних гонок Вадим ХАНДЮКОВ. - Не спеша, минут по 10 в день шуруповертом вкручивал в покрышку саморезы. В декабре уже зашиповал. На переднее, узкое колесо у меня ушло 1000 саморезов по 3,5 тенге за штуку. На заднее ушло полторы тысячи саморезов. В общей сложности на работу потратил месяц и 2500 саморезов.

Несмотря на то, что пространство между камерой и покрышкой проложено пожарным рукавом - саморезы часто прокалывали стандартную мотоциклетную камеру. Выходом стало поставить на переднее колесо советскую камеру от мотоцикла «Восход», а на заднее - камеру от «ГАЗели».

- Выезжал пока не выпал снег, - продолжил победитель. - У меня шиповка именно для льда - на льду держит лучше чем на асфальте. На заднее колесо прям мотоцикл встает. Снег выпал, я попробовал - немного кидает, уже не то - нужна другая шиповка.

Вадим живет в селе Алтынсарино, имеет 17 лет мотостажа, за это время сменил около 20 мотоциклов. Первым был ИЖ Юпитер-5, сейчас спортбайк Suzuki Gixxer 2007 года, который он купил в аварийном состоянии и восстановил. Посещать мотофестивали Вадим начал в 2015 году, успел побывать в Екатеринбурге и Магнитогорске.

По его словам в Костанае шипует мотоциклы на зиму всего несколько человек, в целом зимнее катание на мотоциклах у нас только начинает развиваться.


Отдельной забавой на фестивале стало катание на тюбинге зацепленным за квадроцикл.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.01.19 11:00 968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
13.01.19 10:35 Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
13.01.19 09:58 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
13.01.19 01:00 Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
12.01.19 15:55 Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ" "Письмо Деду Морозу"
12.01.19 14:27 Полиция разыскивает женщину, сообщившую в WhatsApp о разминировании железнодорожного вокзала в Костанае
12.01.19 11:57 Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
12.01.19 11:13 Apple запатентовала технологию по производству "умной" одежды
12.01.19 10:11 Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку
12.01.19 08:48 Николай ВОРОНИН: Три процента избранных

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 92
Пользователей: 2
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх