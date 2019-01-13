Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае

Мероприятие организовал мотоклуб Steppe Riders. Проходило оно на базе отдыха «Золотой фазан» в выходные дни с 12 по 13 января. Это был уже третий зимний мотофестиваль, проводимый в Костанае.

Большинство участников - гости из Рудного, Лисаковска, Житикары - с учетом сезона прибывали на автомобилях. На месте гостей встречали горячими шашлыками и пловом, а на вечер была запланирована баня.

Развлекательная программа включала в себя зимние конкурсы. Мотоциклисты соревновались в парной ходьбе на импровизированных лыжах, в заезде и "заползе" на санках, а также в зимнем боулинге - игрок запускал вместо шара санки, груженые мотоциклистом, которыми сбивал расставленные бутылки с газированным напитком.

- Все это, чтобы между мотоциклистами поддерживать «корпоративный дух», - рассказал «НГ» мембер мотоклуба Steppe Riders Сергей ГОРБАЧ. - Сейчас не сезон, они без мотоциклов, грустят и чтобы немного разбавить эту грусть, организован зимний мотофестиваль. Он проходит ежегодно, мы стараемся его развивать - хотим чтобы для нашей Костанайской области это стало традицией. Так как костанайские мотоциклисты закрыли сезон в конце сентября, а открытие мотосезона в наших краях обычно выпадает на начало мая - зимний фестиваль проводимый в январе приходится ровно на экватор так называемого «мототоксикоза» (шуточное описание состояния человека или заболевание, вызванное нехваткой катания на мотоцикле - «НГ»)





По словам Сергея подобные фестивали популярны в Европе. На проводимый в Германии с 1956 года Elefantentreffen (Встреча слонов - «НГ») собираются тысячи мотоциклистов из разных стран.

В Костанае же счет идет на десятки гостей со всей области. Самой зрелищной частью мероприятия стали зимние гонки на мотоциклах. Технику по такому случаю специально подготовили, мотоциклисты должны были преодолеть две заснеженные трассы.





- Свой мотоцикл я начал шиповать в ноябре 2017 года, - рассказал «НГ» победитель зимних гонок Вадим ХАНДЮКОВ. - Не спеша, минут по 10 в день шуруповертом вкручивал в покрышку саморезы. В декабре уже зашиповал. На переднее, узкое колесо у меня ушло 1000 саморезов по 3,5 тенге за штуку. На заднее ушло полторы тысячи саморезов. В общей сложности на работу потратил месяц и 2500 саморезов.

Несмотря на то, что пространство между камерой и покрышкой проложено пожарным рукавом - саморезы часто прокалывали стандартную мотоциклетную камеру. Выходом стало поставить на переднее колесо советскую камеру от мотоцикла «Восход», а на заднее - камеру от «ГАЗели».

- Выезжал пока не выпал снег, - продолжил победитель. - У меня шиповка именно для льда - на льду держит лучше чем на асфальте. На заднее колесо прям мотоцикл встает. Снег выпал, я попробовал - немного кидает, уже не то - нужна другая шиповка.

Вадим живет в селе Алтынсарино, имеет 17 лет мотостажа, за это время сменил около 20 мотоциклов. Первым был ИЖ Юпитер-5, сейчас спортбайк Suzuki Gixxer 2007 года, который он купил в аварийном состоянии и восстановил. Посещать мотофестивали Вадим начал в 2015 году, успел побывать в Екатеринбурге и Магнитогорске.

По его словам в Костанае шипует мотоциклы на зиму всего несколько человек, в целом зимнее катание на мотоциклах у нас только начинает развиваться.





Отдельной забавой на фестивале стало катание на тюбинге зацепленным за квадроцикл.



