Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в булочной в центре Парижа, сообщает informburo со ссылкой на Русскую службу BBC. Сообщается, что погибли двое пожарных.
Фото Reuters
Ещё 47 человек пострадали, 10 из них – серьёзно, цитирует французскую прокуратуру Франс пресс. Отмечается, что первоначальная информация о четырёх погибших была неверной.
- Десять человек находятся в критическом состоянии, еще 37 – в тяжелом, – отметил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в комментарии журналистам, пнибывшим на место трагедии, отмечает радио RFI. Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования родственникам и коллегам погибших.
Фото Reuters
Парижские пожарные попросили жителей столицы обращаться в спасательные службы только в случае крайней необходимости.
- Из-за событий, которые происходят в Париже, мы получаем очень много звонков, – заявили представители экстренных служб.
Мощный взрыв прогремел в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар. Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа.
Полиция города призвала людей воздержаться от посещения района, в котором случился инцидент, чтобы не мешать работе служб экстренной помощи.
Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва ещё была закрыта, пишет газета Le Parisien. Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для её устранения, когда случился взрыв.
Фото Reuters
Казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва бытового газа в булочной в Париже нет. Об этом сообщили в посольстве Казахстана во Франции.
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Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
причиной взрыва стала утечка газа Источник:www.ng.kz начался пожар. Какой газ хороший , даже горит. А в Магнитогорске не горел ? Почему? [Исправлено: Гога, 12.01.2019 - 23:19]
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