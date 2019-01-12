Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ" "Письмо Деду Морозу"

Мы доставили два долгожданных подарка, которые шли из других городов и поэтому немного задержались. Зато они получены в преддверии праздника, который отмечают только «наши люди» - старого нового года.

Финские санки для страдающей ДЦП Лизы Мосенцевой ехали аж из Санкт-Петербурга. Путь неблизкий, но заказать фирменную продукцию столь специфическую для наших мест, можно только там. К сожалению, не только в нашей области, но и во всем Казахстане нет возможности купить финские санки, популярность которых растет во всем мире.

Мы уже дарили такие санки два года назад Оле Кунцевич с таким же диагнозом, что и у Лизы. Они подходят для подростков и взрослых, которым иные варианты санок уже малы. Финские хорошо скользят, удобны в управлении и их очень ценят мамы детей с ДЦП за возможность зимних прогулок. Катающий не тянет их за собой на веревочке, и даже не толкает впереди себя за ручку. Он стоит сзади сидящего и отталкивается ногой, сам при этом катясь. Санки для Оли тогда привез помощник Деда Мороза и они служат ей до сих пор.

Лиза еще во время прошлогодней акции писала письмо с просьбой подарить ей такие же, но тогда не нашлось помощника волшебника на это желание. В этом году Лизе повезло. Благодаря ТОО «КазИнтерУголь» и его руководителю Евгению Бережному, санки были заказаны, оплачены и доставлены в Костанай.

Благодаря акции «Письмо Деду Морозу» в Костанае теперь две девушки с ДЦП имеют возможность прокатиться «с ветерком» на этом замечательном приспособлении. Маме Оли Кунцевич и бабушке Лизы Мосенцевой теперь легче вывозить их на зимние прогулки.

- Дай бог вам всем здоровья,- сказала Лиза. – Вот я и дождалась своих санок. Спасибо!

Долго пришлось искать подарок и для Толи Козина. Семье Козиных основную часть подарков: швейную машинку для 16-летней Жени, спортивную форму для 13-летнего Сергея и машинку с пультом управления для 7-летнего Андрюши, мы доставили уже давно.

14-летнему Толику вручили книгу о резьбе по дереву, которой мальчик серьезно увлечен, но это была лишь «затравка» перед вручением основного подарка. Один из наших читателей, не первый раз исполняющий роль помощника Деда Мороза, как раз хотел сделать подарок ребенку, у которого есть какое-то увлечение.

Идея подарить Толику хорошие резцы его вдохновила сразу. Но, оказывается, найти хороший инструмент не так-то просто. Заказывать резцы по дереву производства Японии пришлось в Алматы. Шли они долго еще и из-за перекрытия трасс в конце декабря. Но, преодолев 2 000 километров пути, резцы добрались до Костаная и обрели своего владельца.

- Я такими еще не работал,- обрадовался Толик, - и не думал, что у меня такие будут. Первое, что ими сделаю – шкатулку для бабушки. Спасибо!

Акция «Письмо Деду Морозу» завершена окончательно. Радостно, что у многих детей благодаря добровольным помощникам, сбылись их мечты. Но всегда остается осадок сожаления: проезжая множество адресов мы видим семьи, которые нуждаются в помощи не только в Новый год.