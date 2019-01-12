Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку
10 января на Чемпионате Азии по треку, который проходит в Джакарте (Индонезия) костанайский велогонщик Дмитрий Потапенко в гонке кросс-кантри финишировал вторым, сообщает на своей странице в instagram управление по спорту Костанайской области.
Кроме того мужская команда Казахстана завоевала в Джакарте бронзовую медаль в командной гонке преследования. Это первая медаль Казахстана в командной гонке после подиума в 2012 году. Победу в командной гонке одержала команда Южной Кореи. Серебряную медаль завоевали спортсмены из Японии.
Бронзовой медалью отметились также казахстанские юниорки в омниуме. Наши юниоры завоевали "серебро" в кейрине.
Чемпионат Азии носит рейтинговый характер. Завоеванные там очки будут учитываться в олимпийской квалификации.
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