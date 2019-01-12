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elektron
«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов
Парню конечно респект, но как так?-- Я снимаю 1-комнатную квартиру за 45 000 тенге, - рассказал Сакенов. - Работаю сварщиком, получаю около 30 000 тенге
12.01.19 12:12
таноми52
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным...
12.01.19 12:11
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: и бюсгалтерами не понимаю . где корректор форума по грамматике. Букет цветов вроде. тут такой беспредел творится. бюсгалтер написали. Бюстгальтер . так правильно.
12.01.19 11:51
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
12.01.19 11:40
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron: Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше разговор не про нынешнее время. //большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать// сейчас да, 80 процентов...
12.01.19 11:34
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Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером Чемпионата Азии по велотреку

12 января 2019, 10:11 |  Спорт

10 января на Чемпионате Азии по треку, который проходит в Джакарте (Индонезия) костанайский велогонщик Дмитрий Потапенко в гонке кросс-кантри финишировал вторым, сообщает на своей странице в instagram  управление по спорту Костанайской области.

Кроме того мужская команда Казахстана завоевала в Джакарте бронзовую медаль в командной гонке преследования. Это первая медаль Казахстана в командной гонке после подиума в 2012 году. Победу в командной гонке одержала команда Южной Кореи. Серебряную медаль завоевали спортсмены из Японии.

Бронзовой медалью отметились также казахстанские юниорки в омниуме. Наши юниоры завоевали "серебро" в кейрине.

Чемпионат Азии носит рейтинговый характер. Завоеванные там очки будут учитываться в олимпийской квалификации.
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§ alex_60
Re: Костанаец Дмитрий Потапенко стал серебряным призером...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//по велотреку//
//в гонке кросс-кантри//

вроде как совершенно разные понятия.
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