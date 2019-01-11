На сессии Костанайского областного маслихата сформирован облизбирком

Сегодня, 11 января, депутаты Костанайского облмаслихата выбрали новый состав областной избирательной комиссии. Из 5 кандидатов от партий не избран представитель «Ак жола».

Руководитель аппарата облмаслихата Серала АХМЕТОВ, выполнявший обязанности председателя временной комиссии по формированию областного избиркома, сообщил депутатам, что в соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах» избирательные комиссии создаются на 5 лет, поэтому их полномочия заканчиваются.

- Постановлением Центральной избирательной комиссии нам рекомендовано в связи с введением 1 января 2019 года нормы об осуществлении полномочий на профессиональной постоянной основе председателей или их заместителей, а также секретаря территориальной избирательной комиссии, формирование нового состава избирательных комиссий завершить в январе 2019 года,- добавил Ахметов. – С учетом сложной процедуры проведения отбора, голосования и подсчета голосов депутатами маслихата рекомендовано провести сессии в первой половине января 2019 года.

Председатель временной комиссии сообщил, что решением ЦИК областной избирком должен состоять из 7 человек. Однако в установленные сроки поступили предложения от пяти местных филиалов политических партий и четырех общественных объединений.

Депутаты решили голосовать тайно. После избрания счетной комиссии, ее председатель Кадыргали Джаманбалин познакомил участников сессии с краткими биографическими данными всех девяти кандидатов в члены избирательной комиссии. Он также сообщил: проверка кандидатов на соответствие их требованиям Закона «О выборах» показала, что они все имеют право работать в избирательной комиссии. При этом Джаманбалин посчитал необходимым информировать депутатов, что один из кандидатов – представитель партии «Ак жол» Руслан Кучанов привлекался к административной ответственности - лишению прав управления транспортными средствами сроком до 3 лет.

В результате тайного голосования оказалось, что из 24 депутатов (1 бюллетень признан недействительным) за кандидата от партии «Нур Отан» Сералы Ахметова проголосовало 23, за представителя партии «Ак жол» Руслана Кучанова – 2, за кандидата от партии «Бiрлiк» Галину Лютову – 22, за представителя КНПК Александра Малашко – 22, за Антонину Маркову, представляющую партию «Ауыл» проголосовали 22 депутата, за кандидата от общественного объединений «Айкын – 2050» Асию Дуанбаеву – 22, за представителя общественного объединения «Союз налогоплательщиков Костанайской области» Льва Корнилова – 22», за кандидата от общественного объединения «Костанайский областной педагогический отряд «Ровесник» Альфию Мусабаеву – 20, за кандидата от «Профсоюзного центра Костанайской области» Руслана Смаилова – 4.



Таким образом, в числе не набравших голосов оказались Руслан Кучанов и Руслан Смаилов. Среди избранных большинство членов комиссии из ныне существующего состава.