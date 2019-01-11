Казахстан может запретить ввоз российского бензина
Министерство энергетики разработало проект приказа о запрете на ввоз бензина в Казахстан из России сроком на три месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фото ©REUTERS
Речь идет о ввозе бензина железнодорожным транспортом. Как отметили в пресс-службе Минэнерго, документ сейчас находится на согласовании. Приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
В прошлый раз ввозить российский бензин запрещали с 26 августа 2018 года, также сроком на три месяца. Министр энергетики Канат Бозумбаев объяснял, что запрет вводится, чтобы стабилизировать рынок.
"Другого пути у нас сейчас нет, потому что в противном случае мы должны будем снизить выработку на наших НПЗ. То есть мы должны поддержать или отечественного производителя, или иностранного. Мы выбираем отечественного. Это временно", - отмечал Бозумбаев.
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