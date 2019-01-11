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КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает
11.01.19 20:36
КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60: В разное время мы учились похоже.
11.01.19 20:34
Гога
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
хотелось бы все же взять опыт Германии целиком Источник:www.ng.kz А не много ли вы захотели ? Берут только то , что выгодно правительству.
11.01.19 20:34
alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Да, выборы, сборы на махание флажками... Обслуживание мероприятий власти Такой напряг. Не то что у шахтеров например.
11.01.19 20:11
Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Это важно, шире мыслим, работа напряженная, что негативного в возрасте 47-50 лет выйдут на пенсию, если здоровье позволяет и будут вакансии, тогда пусть работают далее. Соответственно будут получать...
11.01.19 20:01
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Казахстан может запретить ввоз российского бензина

11 января 2019, 15:49 |  Государство

Министерство энергетики разработало проект приказа о запрете на ввоз бензина в Казахстан из России сроком на три месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото ©REUTERS

Речь идет о ввозе бензина железнодорожным транспортом. Как отметили в пресс-службе Минэнерго, документ сейчас находится на согласовании. Приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

В прошлый раз ввозить российский бензин запрещали с 26 августа 2018 года, также сроком на три месяца. Министр энергетики Канат Бозумбаев объяснял, что запрет вводится, чтобы стабилизировать рынок.

"Другого пути у нас сейчас нет, потому что в противном случае мы должны будем снизить выработку на наших НПЗ. То есть мы должны поддержать или отечественного производителя, или иностранного. Мы выбираем отечественного. Это временно", - отмечал Бозумбаев.
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Комментарии к новости
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§ konsultant
Казахстан может запретить ввоз российского бензина
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 11.01.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Другого пути у нас сейчас нет, потому что в противном случае мы должны будем снизить выработку на наших НПЗ. То есть мы должны поддержать или отечественного производителя, или иностранного. Мы выбираем отечественного. Это временно"
Товарищ министр сказал более чем откровенно, в переводе с чиновничьего: "нам стало не хватать, мы сейчас цены немножко подымем, бабла срубим, а там посмотрим".

ЗЫ к теме: Федеральная антимонопольная служба РФ: “Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%”.

[Исправлено: konsultant, 11.01.2019 - 17:54]
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§ konsultant
Казахстан может запретить ввоз российского бензина
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 11.01.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы министр был совсем честным в своей речи, он бы сказал, что себестоимость производства тонны бензина в Казахстане меньше, за счет того, что налоги и акцизы на это все в Казахстане несравнимо меньше, нефть то тоже собственная и т.к. мы дальше от рынков сбыта, то цена для переработчика должна быть ниже (цена в порту - транспорт). Но тут, понимаешь, серьезные люди звонили..
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§ Добринцофф
Re: Казахстан может запретить ввоз российского бензина
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6304
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то всё про бензин да про бензин,а то что соляра у нас золотая чё молчат?
Весь комерческий транспорт работает на дизеле и ценники в магазине напрямую зависят от цен на топливо.
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