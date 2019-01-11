Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
Препараты стоимостью до 350 тенге будут иметь наценку до 68%. Лекарства стоимостью от 200 тысяч тенге будут иметь наценку в 3%, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото inform.kz
Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какой механизм будут применять для регулирования цен на лекарства.
"Мы долго обсуждали с рынком, какой механизм будем применять для наценки в розничном секторе. Мы взяли опыт Германии. Он удовлетворил всех участников рынка – и оптовый, и розничный сектор. Маржа будет колебаться в зависимости от стоимости лекарства. Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка, чтобы нам не потерять дешёвые препараты на рынке", – сказала она на пресс-конференции в СЦК.
Она объяснила, что, если препарат стоит до 350 тенге, наценка будет составлять 68% в рознице. Если цена выше 200 000 тенге – наценка не будет превышать 3%.
"Наценка будет ограничивать предельную цену. Розница может устанавливать и ниже цены. Это никто не запрещает. Запрещено будет продавать выше установленной предельной цены", – добавила она.
Журналисты поинтересовались, как быть иностранным производителям в случае скачков цен на валюту.
"Цены иностранных производителей мы будем регистрировать в тенге. Но все риски, которые могут возникнуть в случае курсовой разницы, будем устанавливать два раза в год. И в течении полугодия, если такая ситуация произошла, у производителей будет возможность подать новую цену на регистрацию. Но мы будем проверять, насколько адекватно повышение цены", – ответила Людмила Бюрабекова.
Министерство готовит мобильное приложение, в котором можно будет узнать информацию о препаратах. Там же можно будет сообщать о том, что аптеки нарушают ценовую политику. Также об этом можно сообщать в территориальные департаменты Комитета фармации.
Если приобретённое лекарство так и не дало эффекта, человеку нужно заполнить жёлтую карточку, она есть на сайтах Комитета фармации и Национального центра экспертизы лекарственных средств.
"Её можно заполнить с помощью своего лечащего врача либо с помощью провизора или фармацевта аптеки. Она попадает в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Если есть необходимость, мы издаём приказ об отборе образцов и проведении исследований по безопасности и качеству препарата. Затем уже принимаем решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения либо об информировании производителя о ситуации". – сказала она.
Регулироваться цены будут на все лекарственные средства, зарегистрированные на территории РК. Как для розничного сектора, так и в рамках закупки единым дистрибьютором, медицинскими организациями для оказания ГОБМП и системе ОСМС.
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В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает
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alex_60: В разное время мы учились похоже.
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
хотелось бы все же взять опыт Германии целиком Источник:www.ng.kz А не много ли вы захотели ? Берут только то , что выгодно правительству.
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Да, выборы, сборы на махание флажками... Обслуживание мероприятий власти Такой напряг. Не то что у шахтеров например.
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