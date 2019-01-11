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КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает
11.01.19 20:36
КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60: В разное время мы учились похоже.
11.01.19 20:34
Гога
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
хотелось бы все же взять опыт Германии целиком Источник:www.ng.kz А не много ли вы захотели ? Берут только то , что выгодно правительству.
11.01.19 20:34
alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Да, выборы, сборы на махание флажками... Обслуживание мероприятий власти Такой напряг. Не то что у шахтеров например.
11.01.19 20:11
Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Это важно, шире мыслим, работа напряженная, что негативного в возрасте 47-50 лет выйдут на пенсию, если здоровье позволяет и будут вакансии, тогда пусть работают далее. Соответственно будут получать...
11.01.19 20:01
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Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка

11 января 2019, 15:00 |  Государство

Препараты стоимостью до 350 тенге будут иметь наценку до 68%. Лекарства стоимостью от 200 тысяч тенге будут иметь наценку в 3%, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото inform.kz

Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какой механизм будут применять для регулирования цен на лекарства.

"Мы долго обсуждали с рынком, какой механизм будем применять для наценки в розничном секторе. Мы взяли опыт Германии. Он удовлетворил всех участников рынка – и оптовый, и розничный сектор. Маржа будет колебаться в зависимости от стоимости лекарства. Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка, чтобы нам не потерять дешёвые препараты на рынке", – сказала она на пресс-конференции в СЦК.

Она объяснила, что, если препарат стоит до 350 тенге, наценка будет составлять 68% в рознице. Если цена выше 200 000 тенге – наценка не будет превышать 3%.

"Наценка будет ограничивать предельную цену. Розница может устанавливать и ниже цены. Это никто не запрещает. Запрещено будет продавать выше установленной предельной цены", – добавила она.

Журналисты поинтересовались, как быть иностранным производителям в случае скачков цен на валюту.

"Цены иностранных производителей мы будем регистрировать в тенге. Но все риски, которые могут возникнуть в случае курсовой разницы, будем устанавливать два раза в год. И в течении полугодия, если такая ситуация произошла, у производителей будет возможность подать новую цену на регистрацию. Но мы будем проверять, насколько адекватно повышение цены", – ответила Людмила Бюрабекова.

Министерство готовит мобильное приложение, в котором можно будет узнать информацию о препаратах. Там же можно будет сообщать о том, что аптеки нарушают ценовую политику. Также об этом можно сообщать в территориальные департаменты Комитета фармации.

Если приобретённое лекарство так и не дало эффекта, человеку нужно заполнить жёлтую карточку, она есть на сайтах Комитета фармации и Национального центра экспертизы лекарственных средств.

"Её можно заполнить с помощью своего лечащего врача либо с помощью провизора или фармацевта аптеки. Она попадает в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Если есть необходимость, мы издаём приказ об отборе образцов и проведении исследований по безопасности и качеству препарата. Затем уже принимаем решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения либо об информировании производителя о ситуации". – сказала она.

Регулироваться цены будут на все лекарственные средства, зарегистрированные на территории РК. Как для розничного сектора, так и в рамках закупки единым дистрибьютором, медицинскими организациями для оказания ГОБМП и системе ОСМС.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
350 тнг - 68%
200 000 тнг - 3%
Разбег по цене 1990650 тнг, по процентам 65%
Делим 199 650 на 65, получаем 1% равен 3071 тнг
Теперь чешем репу... если лекарство стоит 3000 тнг примерно, а это минус 1% от максимальной наценки, т.е. 67%. Значит на 3000 тнг нужно еще "накрутить" 67%, а это 2010 тенге :-o :-o :-o
Или я чего-то неправильно понял?
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§ Sniper
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.01.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому и зачем нужна эта информация? 80 процентов лекарств уже имеют такие желтые карточки. Побочные эффекты называются. Больной узнает о них, когда он купил лекарство. Всем по барабану. Деньги уже ушли в карманы фармацевтов - толстосумов.
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§ bumerang
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 11.01.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка, чтобы нам не потерять дешёвые препараты на рынке", – сказала она на пресс-конференции в СЦК." - эта дама блондинка или пациент психиатрии? Чем дешевле - тем будет дороже - чтобы не потерять дешевое...маразм крепчал...
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§ drakon
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Лекарства стоимостью от 200 тысяч тенге будут иметь наценку в 3%,

Это что,за лекарство? Элексир бессмертия
изобрели что ли? Я получаю самое дорогое-
лекарство- стоимостью примерно 104 000 т.-
да и ваще все лекарства за 44 Евро в год,
которые заплатил в Медстраховку - в конце
2018 года. Да такие лекарства, как аспирин,
парацетомол,которые продаются без рецепта,
покупаю за деньги, и то в случае, если неохота
идти на прием к Врачу... :lol:
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§ dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
эта дама блондинка или

Вроде она на фото

источник http://dsm.gov.kz
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§ dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитайте, тоже интересно
Женская логика
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§ olegggon
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.01.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может по опыту Германии и оплату труда тоже установить в районе 3000 евро. Чтобы так сказать стабилизировать общество.😉
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§ konsultant
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 11.01.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Я думаю, что там все не так, а есть какая-то таблица с диапазоном цен и предельной наценкой. Все равно хотелось бы все же взять опыт Германии целиком, включая размер предельной наценки - все же 68% розничной наценки это слишком. Притом что основной процент препаратов как раз от 100 до 1000 (мы ж говорим об оптовой цене, исключая указанную выше розничную наценку). Да к тому же непонятно из слов выступающего цена за что, за пачку? коробку? таблетку? за курс? Так будут продавать на развес, с любимой наценкой 68%.
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§ dandiv
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.01.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
konsultant:
Я думаю, что там все не так, а есть какая-то таблица с диапазоном цен и предельной наценкой.

Все может быть, но так я в статье ее (таблицу) не вижу, то и посчитал как смог ;-)
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§ elektron
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще не понял каким боком припёрли "опыт германии" сюда.
Не знаю про никакие наценки. Если препарат стоит 1-2-3-5 евро, то он так и стоит хоть с рецептом хоть без него. Остальное всё что по рецепту, мне как потребителю цена обсолютна не интересна, мед. страховка платит, я лиш 5 евро доплачиваю за один рецепт. Для детей до 12-ти лет, лекарства по рецепту бесплатно в принципе. Для подростков до 18-ти лет, с определёнными отклонениями в развитии, тоже бесплатно (почему бы не перенять этот опыт?). Для остального населения существует граница в 2% от брутто дохода. То есть скажем имеешь доход в 20.000 в год, то это будет 400 евриков, если перебираешь, то освобождаешся от уплаты доплаты в 5-ть евро по рецепту. Дракоша писал уже. Для хронически больных это 1%. Бред полный несут ваши "шпециалисты". :lol:

[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 13:56]
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§ elektron
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При особо дорогих средствах-препаратах, платишь до 10-ти% процентов стоимости. Так я например компрессионные чулки (тромбозные) заказываю по рецепту, раз в пол года за 27 евро, хотя стоят 340. Правда в Амазоне, из прибалтики тоже можно за 25-ть заказать, но качество хз. Так на всякий случай дозаказываю без рецепта.
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§ elektron
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Препараты стоимостью до 350 тенге будут иметь наценку до 68%.//

Это же кландайк, вложил в дешёвые препараты лям, получил 680.000 тыс навара

8-)
Не хуже чем от нефти жить можно. Ни какие откаты и близко тут не стояли.
МММ отдыхает :lol:

[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 13:08]
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§ KOS77
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 11.01.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это что,за лекарство? Элексир бессмертия изобрели что ли?

Есть за 2-4 тыс. евро и тоже не эликсир бессмертия, а всего лишь попытка продления жизни онкобольных, но пока их "выбьешь" можно просто не дожить до получения...
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* Гога
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хотелось бы все же взять опыт Германии целиком Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33455
А не много ли вы захотели ? Берут только то , что выгодно правительству.
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