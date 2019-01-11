МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Это новые предложения в готовящемся законопроекте о повышении статуса учителей, передает Informburo.kz.
Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева рассказала, какие доплаты и насколько хотят повысить учителям Казахстана. В МОН уже произвели предварительные расчёты.
"Если раньше в начальных классах классное руководство было в районе 4000 тенге, то мы хотим его поднять до 9000. Проверку тетрадей в старших классах – поднять с 5000 до 15 000 тенге. Учителя постоянно жалуются на проверку тетрадей. Количество учеников в классах зашкаливает. Основное – эти две большие доплаты", – сказала она в кулуарах общественных слушаний по законопроекту о статусе педагога.
О намерении включать учёбу в педагогическом вузе в стаж учителей сообщила заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Сауле Кабимолдаева.
"Мы долго спорили, после скольких лет стажа – 30 или 35 лет – учителя должны выходить на пенсию. Остановились на норме в 30 лет непрерывного педагогического стажа. В законопроекте прописали норму о засчитывании стажа педагогической деятельности: у студента, обучающегося в педагогическом вузе, с первого курса засчитывается стаж. Он выходит на работу – у него уже четыре года стажа", – сообщила Сауле Кабимолдаева.
МОН РК уже направило законопроект в различные госорганы, в том числе и в Министерство финансов, которое планирует республиканский бюджет.
По словам Эльмиры Суханбердиевой, по законопроекту от учителей поступило более 40 тысяч предложений.
Законопроект состоит из шести глав и 21 статьи. Впервые включена статья о соблюдении академической честности в профессиональной деятельности. В это понятие входит и уважение к интеллектуальному труду других педагогов, а также отказ от присвоения другой интеллектуальной собственности.
Действия, унижающие честь и достоинство педагога, влекут законную ответственность.
В законопроекте также прописали норму по материально-техническому оснащению организации образования. Педагоги больше не будут покупать за свой счёт школьное оборудование.
"В восьмой статье прописана норма по привлечению педагога к видам работ, не связанным с его профессиональными обязанностями. Практически каждый педагог говорил об этом", – добавила Сауле Кабимолдаева.
Руководитель управления образования Астаны Аунар Жангозин прокомментировал предложение депутата Сената Дариги Назарбаевой по закрытию управлений образования.
"Управление образования выступает в роли координатора. Кто может всё это вместе со школой воплощать. Также, если возникают жалобы от родителей, выстраивают коммуникации. Конечно, со временем, если у нас примется закон, статус педагога повысится, будет больше приходить заинтересованных учителей, качество будет повышаться, думаю, что есть целесообразность рассматривать. Время не могу сказать", – сказал Ануар Жангозин.
Сейчас, по его словам, ещё есть вопросы, требующие координации ведомства: качество питания, вопросы со стороны родительской общественности.
5 октября в своём Послании Президент поручил разработать законопроект о статусе педагога. В МОН предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, прописав там штрафы за:
- унижение чести и достоинства педагога;
- привлечение педагога к видам работ, не связанным с его профессиональными обязанностями;
- необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельности педагога;
- требование от педагога предоставления каких-либо форм отчётности либо информации, не предусмотренных законодательством РК;
- возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебного и воспитательного процесса за счёт собственных средств.
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