«Они что, хуже собак?» - специальная республиканская группа раскритиковала власти Костаная за отношение к выпускникам детдомов

Совещание с участием руководителя управления образования области Кусаина КАТКЕНОВА и представителей республиканской группы, приехавшей из Астаны по просьбе костанайских выпускников детских домов, прошло вечером 10 января.

В составе группы приехали председатель Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэль ГАСАНОВ и директор Центра по защите социальных прав Ляззат КАМЗЕ. На встречу пришли и десять костанайских детдомовцев, которые вынуждены, по их словам, «шастать, где попало» и «ночевать в подъездах». Сейчас все десять человек, у многих из которых есть дети, живут в съемной 1-комнатной квартире одного из выпускников - Николая САКЕНОВА.





- Я снимаю 1-комнатную квартиру за 45 000 тенге, - рассказал Сакенов. - Работаю сварщиком, получаю около 30 000 тенге. Многим ребятам, которые выпустились одновременно со мной, сейчас негде жить, поэтому я их приютил, потому что они - мои пацаны. Сейчас у меня живут 10 человек. Буквально вчера заселилась Алла Дубровская.

- Я выпустилась из детдома в 2010-м году, - подтвердила Алла ДУБРОВСКАЯ. - Сразу же встала на очередь на жилье. Когда выпускалась, мне объяснили, что на счету в «Жилстройсбербанке» у меня должны быть деньги, на которые я потом смогу купить квартиру. Однако денег не оказалось. Как я думаю, их забрал директор. В 2016 году узнала, что я - 310-я в очереди на жилье. Через 2 года оказалось, что уже 420-я. Как такое произошло, мне никто не объяснил. Сожитель у меня умер, остались двое детей. Продаю фрукты на Центральном рынке. На съем квартиры денег нет, поэтому была вынуждена ночевать в подъезде с двумя детьми. Один ребенок - астматик...

- Я тоже жил в подъезде, пока Колян меня не забрал, - добавил Сергей ГОРБОНОС.

Подобные истории рассказал почти каждый из десятерых выпускников. Гости из Астаны были возмущены и высказались довольно резко.

- Понятно, что решить вопрос с жильем для всех выпускников детдомов в одночасье невозможно, - сказал Рафаэль Гасанов. - Но, когда мамы с детьми ночуют в подъездах в 30-градусные морозы, разве это нормально? Можно ведь им предоставить хотя бы временное жилье? У многих из них есть работа, они готовы платить по 10 000 тенге, можно же как-то им помочь хотя бы пережить зиму?

Заместитель акима Костаная Сакен КОКИШЕВ сообщил, что в очереди на жилье в городе сейчас стоят 11 800 человек. Дома строятся каждый год, часть квартир в них предназначена для детей-сирот.

- В 2015-м году было сдано 155 квартир, из которых 33 отдали детям-сиротам, - привел данные Кокишев. - В 2016-м году из 142-х квартир 28 отдали детям-сиротам, в 2017-м 43 квартиры предоставили детям-сиротам. Всего за три года детям-сиротам предоставили 104 квартиры. Нуждающихся в жилье по Костанаю 11 800 человек, из них детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в очереди 2013.

- Я все равно не понимаю, почему дети-сироты, которые относятся к приоритетной категории граждан по получению квартир, наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, более 10-ти лет не могут получить квартиры? - возмутилась Ляззат Камзе. - И вынуждены жить вместе с детьми в подъездах? Вы же - работники акимата, вы отвечаете даже за каждую бездомную собаку. А они что у вас, хуже собак?

В ходе бурных обсуждений выяснилось, что в общежитии в районе КСК сейчас 5 свободных теплых комнат, куда временно можно поселить половину из нуждающихся в жилье детдомовцев. Было решено также помочь оформить документы, чтобы выпускники детдомов могли получить прописку и им было проще устроиться на работу.

- Что касается якобы украденных денег со счетов, то такого просто не может быть, - пояснил Кусаин Каткенов. - Ребята просто не до понимают. Пособие положено только детям-сиротам и детям-инвалидам, а если их родители живы, то никаких денег на счету и не будет. Но, конечно, проблемы с жильем нужно решать.

Обсуждать ситуацию чиновники, представители республиканской группы и детдомовцы остались после ухода СМИ. Рафаэль Гасанов сообщил журналистам, что он сам - выпускник алматинского детского дома и с большим трудом выбил себе положенную по закону квартиру, поэтому знает о проблемах таких ребят не понаслышке. По словам Гасанова, группа из Астаны останется в Костанае до 12 января, проедет по всем детским домам, выяснит проблемы и будет думать совместно с властями, как их решать.