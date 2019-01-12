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elektron
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12.01.19 12:12
таноми52
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным...
12.01.19 12:11
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: и бюсгалтерами не понимаю . где корректор форума по грамматике. Букет цветов вроде. тут такой беспредел творится. бюсгалтер написали. Бюстгальтер . так правильно.
12.01.19 11:51
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф: бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
12.01.19 11:40
alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron: Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше разговор не про нынешнее время. //большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать// сейчас да, 80 процентов...
12.01.19 11:34
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Николай ВОРОНИН: Три процента избранных

"Что делать? Да перенять опыт Запада: ввести налог на роскошь и принять закон по зарплате"
12 января 2019, 08:48 |  Мнения

По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения, 1% крупных бизнесменов и топ-менеджеров, 14% учащихся, 16% пенсионеры, а остальные 67% - это трудоспособное население, нашедшее работу или нет. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.

Действительно, государство тратит миллиарды на поддержку банков, предоставляет льготы бизнесу, принимает налоговые амнистии и т. д. Похоже, у нас бизнес показывает государству и закону, кто такая мать кузьмы и кто платит за музыку, под которую государство и закон пляшут. А вот в Древнем Риме был принцип: "Благо народа да будет высшим законом".

А что народу? Кое-что перепадает. Провластные СМИ во все колокола гремят о повышении минимальной зарплаты с 28 000 тенге до 42 000, называя это прорывом ушедшего года. Кроме "чтоб вы так жили", ничего и не скажешь.

У нашей власти один талант - извлекать из населения налоги, не возбуждая при этом ропота народа. Почему-то у нас большинство людей, находящихся у власти, миллионеры и не принадлежат к людям, склонным терзаться угрызением совести. Хорошо сказал Наполеон: "Каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу". Но у нас не Франция, а жаль. У нас толстосумов в тюрьму не сажают, они откупаются наворованным.

В царской России обладающие крупным капиталом умели тратить деньги с пользой не только для себя. Они собирали коллекции картин, ценные книги и гравюры, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и живописцев. После них остались картинные галереи и храмы искусств. Судя по Костанаю, казахстанские миллионеры сносят кинотеатры и скверы, чтобы поставить торговый центр или кафешку.

Гордятся наши власти и ростом средней зарплаты. Но что это за рост? В апреле 2018 года Комитет по статистике РК привел цифры по зарплате. Из них следует, что 69,7% работающих получают зарплату до 150 000 тенге, то есть не дотягивают до официально объявленной средней. По данным министерства экономики, в РК в настоящее время средняя зарплата составляет 161 800 тенге.

Всех шокировал президент, заявив в конце декабря на встрече со СМИ, что средняя зарплата в Казахстане в семье, где работают двое, равна 500 000 тенге, то есть по 250 000 на человека. Это еще раз подтверждает, что власть не знает, как живет народ. Назарбаев, видимо, считает, что мы уже вошли в 30 развитых стран.

Мне кажется, что наша страна все больше и больше превращается в болото, где чиновники и крупные бизнесмены захватили места повыше и посуше, а народ захлебывается в тине.

Что делать? Да перенять опыт Запада, на который мы так молимся. Ввести налог на роскошь, как во Франции, и принять закон по зарплате, как в Норвегии, где все чиновники, включая президента, имеют зарплату всего на 30% выше средней по стране. И ни капельки больше. В нашем случае Назарбаев должен иметь оклад не выше 215 000 тенге, ну а министры, депутаты и акимы, естественно, еще меньше. Уверен, что только тогда  власть зашевелится. А пока одни захлебываются в роскоши, а другие прозябают, толку не будет.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну а министры, депутаты и акимы, естественно, еще меньше. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33450

Они читают и смеются :-)
Зарплаты составляют крохотную часть от их доходов, вы им хоть какую зарплату сделайте, хоть 30%, хоть 3% от средней.
Налог на роскошь - не смешите, у них же ничего нет. Необходимый минимум переписан на других людей, остальное - вообще вне досягаемости. 8-)
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения. И 1% - крупных бизнесменов и топ-менеджеров. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.


Ну так сам о себе не позаботишся, никто не позаботится! :lol:
Про замки и виллы в Лондоне или квартиры люксусные в париже, лучше и не говорить.
Даже из гугла инфа стирается быстрее чем появляется 8-)
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§ alex_60
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там реальнее вообще 1 процент владеет 99,99.
а этот "экономист", Айдархан Кусаинов
оцените это "эксперта"
//19 июля 2018 г доллар вновь достиг своего максимума в этом году на торгах KASE. Так, средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге . Айдархан Кусаинов объяснил, что повода для волнений нет и курс продолжает варьироваться в пределах ожидаемого коридора: 320 - 350 тенге за доллар. Последний рост эксперт объяснил тем, что это лишь сезонное явление, связанное с отпускам
Спад ожидаемо произойдет в октябре, и тенге вновь вернется в привычный коридор.///
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему в Казахстане большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать предпринимателями,мы же не в Германии живём где государство будет платить пособия и искать тебе работу,у нас в этом плане всё проще,хочешь кушать, думай сам как заработать вот и открывают люди магазинчики ,кафешки,СТОшки,ателье и.т.д
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в период перелома интересно было ходить на зеленый базар.
вот начальник чей-то торгует носками,
учительница продает что-то.
знакомые апогеевцы-первые лица- привезли
игрушки под новый год,и стоят , сами торгуют.
//Всемирная история, Банк Империал// (С)

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 10:56]
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему в Казахстане большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать предпринимателями

Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше ;-)
да и по остальному, предвзятое мнение, мало чего имеющее общего с реальностью 8-)
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот начальник чей-то торгует носками,

Я то же носками торговал,и бюсгалтерами "Milavitsa" :oops: с Белоруссии привёз,девки с удовольствием брали. :-)
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше


разговор не про нынешнее время.

//большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать//

сейчас да, 80 процентов наверное силовые структуры,
акиматовские, которые "планируют урожаи" ,
рубят деревья. "пилят " бюджет.
это же те 97 или сколько то процентов , которые "за" на всяких выборах.
поэтому их "кормят ". повышением зарплат в частности.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 11:35]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии


о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и бюсгалтерами


не понимаю . где корректор форума по грамматике.
Букет цветов вроде.
тут такой беспредел творится.
бюсгалтер написали.
Бюстгальтер . так правильно.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.01.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным предпринимательством утвердились, а просто хапнули из народного добра, а то и рейдерством не побрезговали. Теперь царят и не дают возможности другим развернуться. Это ведь означает конкуренцию, надо же будет среди конкурентов выживать и развиваться, а для этого мозги надо иметь, проще давить, находясь на верху
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