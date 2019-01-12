Николай ВОРОНИН: Три процента избранных

По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения, 1% крупных бизнесменов и топ-менеджеров, 14% учащихся, 16% пенсионеры, а остальные 67% - это трудоспособное население, нашедшее работу или нет. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.

Действительно, государство тратит миллиарды на поддержку банков, предоставляет льготы бизнесу, принимает налоговые амнистии и т. д. Похоже, у нас бизнес показывает государству и закону, кто такая мать кузьмы и кто платит за музыку, под которую государство и закон пляшут. А вот в Древнем Риме был принцип: "Благо народа да будет высшим законом".

А что народу? Кое-что перепадает. Провластные СМИ во все колокола гремят о повышении минимальной зарплаты с 28 000 тенге до 42 000, называя это прорывом ушедшего года. Кроме "чтоб вы так жили", ничего и не скажешь.

У нашей власти один талант - извлекать из населения налоги, не возбуждая при этом ропота народа. Почему-то у нас большинство людей, находящихся у власти, миллионеры и не принадлежат к людям, склонным терзаться угрызением совести. Хорошо сказал Наполеон: "Каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу". Но у нас не Франция, а жаль. У нас толстосумов в тюрьму не сажают, они откупаются наворованным.

В царской России обладающие крупным капиталом умели тратить деньги с пользой не только для себя. Они собирали коллекции картин, ценные книги и гравюры, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и живописцев. После них остались картинные галереи и храмы искусств. Судя по Костанаю, казахстанские миллионеры сносят кинотеатры и скверы, чтобы поставить торговый центр или кафешку.

Гордятся наши власти и ростом средней зарплаты. Но что это за рост? В апреле 2018 года Комитет по статистике РК привел цифры по зарплате. Из них следует, что 69,7% работающих получают зарплату до 150 000 тенге, то есть не дотягивают до официально объявленной средней. По данным министерства экономики, в РК в настоящее время средняя зарплата составляет 161 800 тенге.

Всех шокировал президент, заявив в конце декабря на встрече со СМИ, что средняя зарплата в Казахстане в семье, где работают двое, равна 500 000 тенге, то есть по 250 000 на человека. Это еще раз подтверждает, что власть не знает, как живет народ. Назарбаев, видимо, считает, что мы уже вошли в 30 развитых стран.

Мне кажется, что наша страна все больше и больше превращается в болото, где чиновники и крупные бизнесмены захватили места повыше и посуше, а народ захлебывается в тине.

Что делать? Да перенять опыт Запада, на который мы так молимся. Ввести налог на роскошь, как во Франции, и принять закон по зарплате, как в Норвегии, где все чиновники, включая президента, имеют зарплату всего на 30% выше средней по стране. И ни капельки больше. В нашем случае Назарбаев должен иметь оклад не выше 215 000 тенге, ну а министры, депутаты и акимы, естественно, еще меньше. Уверен, что только тогда власть зашевелится. А пока одни захлебываются в роскоши, а другие прозябают, толку не будет.