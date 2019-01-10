Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%

Об этом сегодня, 10 января, на специально собранной пресс-конференции сообщил директор Костанайской теплоэнергетической компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Он также объяснил, за счет чего произошло снижение.

Тариф снижен для населения. Поручение по этому поводу всем предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, дал глава государства.

- Для нас антимонопольным ведомством на период с 1 января 2019 года был утвержден тариф 5 449,96 тенге за гигакалорию. Сейчас этот среднеотпускной тариф снижен до значения 4 821,12 тенге, - сказал директор ГКП. - Если же сравнивать с тарифом, который действовал в прошлом году, то снижение на 8%.

Руководитель теплокомпании подчеркнул также, что тариф снижен только для населения, а для юридических лиц и бюджетных организаций тарифы остались такими, какими их утвердили раньше.

- За счет чего удалось провести снижение? С 1 января этого года нам АО «КазТрансГаз Аймак» снизил действующую отпускную цену на товарный газ для населения на 20,2% - до 19 105 тенге за 1 000 кубометров, - пояснил Бекпаганбетов. - В результате в тарифной смете затраты на газ у нас снизились на 385 млн тенге. Нам также снизило цену за воду ГКП «Костанай-Су», там эффект по году получился 27,7 млн тенге. В сумме экономия составляет 413 млн тенге. Вот на такую величину суммарно за год и снижен тариф для населения.

При этом, как отметил директор предприятия, повысилась цена на газ относительно той, которая заложена в утвержденную тарифную смету для юридических лиц. Таким образом этот тариф для ГКП остается несбалансированным на 2,7%.

Есть и другие экономические проблемы, о которые руководство КТЭК сочло нужным рассказать. У предприятия, например, впредь будет меньше возможностей зарабатывать на так называемой иной деятельности. Положение монополиста к тому обязывает, однако это же снижает инвестиционные возможности компании.

Директор ГКП ответил на вопросы о кредитном сотрудничестве с ЕБРР и о том, почему оно приостанавливается. Ответил на вопросы о работе с потребителями-должниками.

Подробности - в ближайшем номере «НГ».