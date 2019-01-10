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alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
ZXC: Платил позавчера за тепло. так это за декабрь, по старому тарифу.
10.01.19 14:56
ZXC
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
Платил позавчера за тепло. Сильной разницы на 11,5 % не заметил.
10.01.19 14:37
alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
диво дивное, чудеса с небес.
10.01.19 14:13
alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Kairat stayer: инцидент не может носить межэтнический характер, так как среди инициировавших конфликт был и казах во как загнул.
10.01.19 14:08
Kairat stayer
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Нац.вопрос в основном начал раздуваться в соц.сетях. У собравшихся основное требование было прозрачность и объективность следствия, так как с нашим уровнем коррупции, народ боится, что всё...
10.01.19 14:03
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Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%

Галина КАТКОВА

10 января 2019, 13:50 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 10 января, на специально собранной пресс-конференции сообщил директор Костанайской теплоэнергетической компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Он также объяснил, за счет чего произошло снижение.

Тариф снижен для населения. Поручение по этому поводу всем предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, дал глава государства.

- Для нас антимонопольным ведомством на период с 1 января 2019 года был утвержден тариф 5 449,96 тенге за гигакалорию. Сейчас этот среднеотпускной тариф снижен до значения 4 821,12 тенге, - сказал директор ГКП. - Если же сравнивать с тарифом, который действовал в прошлом году, то снижение на 8%.

Руководитель теплокомпании подчеркнул также, что тариф снижен только для населения, а для юридических лиц и бюджетных организаций тарифы остались такими, какими их утвердили раньше.

- За счет чего удалось провести снижение? С 1 января этого года нам АО «КазТрансГаз Аймак» снизил действующую отпускную цену на товарный газ для населения на 20,2% - до 19 105 тенге за 1 000 кубометров, - пояснил Бекпаганбетов. - В результате в тарифной смете затраты на газ у нас снизились на 385 млн тенге. Нам также снизило цену за воду ГКП «Костанай-Су», там эффект по году получился 27,7 млн тенге. В сумме экономия составляет 413 млн тенге. Вот на такую величину суммарно за год и снижен тариф для населения.

При этом, как отметил директор предприятия, повысилась цена на газ относительно той, которая заложена в утвержденную тарифную смету для юридических лиц. Таким образом этот тариф для ГКП остается несбалансированным на 2,7%.

Есть и другие экономические проблемы, о которые руководство КТЭК сочло нужным рассказать. У предприятия, например, впредь будет меньше возможностей зарабатывать на так называемой иной деятельности. Положение монополиста к тому обязывает, однако это же снижает инвестиционные возможности компании.

Директор ГКП ответил на вопросы о кредитном сотрудничестве с ЕБРР и о том, почему оно приостанавливается. Ответил на вопросы о работе с потребителями-должниками.

Подробности - в ближайшем номере «НГ».
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§ alex_60
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
диво дивное, чудеса с небес.
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§ ZXC
Re: Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле -...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платил позавчера за тепло. Сильной разницы на 11,5 % не заметил.
Профайл

§ alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Платил позавчера за тепло.


так это за декабрь, по старому тарифу.
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