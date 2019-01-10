В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную кампанию

В 2019-м году в Костанайской области намерены посеять зерновых на 300 тыс. га меньше, а удобрений внести в 5 раз больше. Планами на посевную 9 января с участниками совещания в филиале Союза фермеров Казахстана поделился первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.

Фото из архива "НГ"

- Площадь ярового сева останется такой же, как и в 2018 году, - 5,2 млн га. Но клин зерновых культур будет существенно меньше - 3,9 млн га против 4, 06 млн в прошедшем году, - отметил он.

Планируется увеличить площади, занятые масличными - с 429 тыс. га до 453 тыс. га, а также массивы кормовых культур - с 637 тыс. га до 820 тыс. га.

Самое знаковое изменение, которое планируется, - рывок в повышении плодородия. Если в прошлом году аграрии внесли в почву 29 тыс. т минеральных удобрений, то в этом году речь идет о необходимости «накормить» землю 164 тыс. т. Как подчеркнул заместитель акима области, необходимость такого повышения минерализации связана с тем, что в последние пять лет урожайность зерновых в Костанайской области не превышает 13 ц/га.