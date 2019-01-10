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alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
ZXC: Платил позавчера за тепло. так это за декабрь, по старому тарифу.
10.01.19 14:56
ZXC
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
Платил позавчера за тепло. Сильной разницы на 11,5 % не заметил.
10.01.19 14:37
alex_60
Тепло для абонентов ГКП КТЭК с января стало дешевле - среднеотпускной тариф снижен на 11,5%
диво дивное, чудеса с небес.
10.01.19 14:13
alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Kairat stayer: инцидент не может носить межэтнический характер, так как среди инициировавших конфликт был и казах во как загнул.
10.01.19 14:08
Kairat stayer
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Нац.вопрос в основном начал раздуваться в соц.сетях. У собравшихся основное требование было прозрачность и объективность следствия, так как с нашим уровнем коррупции, народ боится, что всё...
10.01.19 14:03
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В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную кампанию

Галина КАТКОВА

10 января 2019, 09:36 |  Общество

В 2019-м году в Костанайской области намерены посеять зерновых на 300 тыс. га меньше, а удобрений внести в 5 раз больше. Планами на посевную 9 января с участниками совещания в филиале Союза фермеров Казахстана поделился первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.

Фото из архива "НГ"

- Площадь ярового сева останется такой же, как и в 2018 году, - 5,2 млн га. Но клин зерновых культур будет существенно меньше - 3,9 млн га против 4, 06 млн в прошедшем году, - отметил он.

Планируется увеличить площади, занятые масличными - с 429 тыс. га до 453 тыс. га, а также массивы кормовых культур - с 637 тыс. га до 820 тыс. га.

Самое знаковое изменение, которое планируется, - рывок в повышении плодородия. Если в прошлом году аграрии внесли в почву 29 тыс. т минеральных удобрений, то в этом году речь идет о необходимости «накормить» землю 164 тыс. т. Как подчеркнул заместитель акима области, необходимость такого повышения минерализации связана с тем, что в последние пять лет урожайность зерновых в Костанайской области не превышает 13 ц/га.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сообщите в обком, что у нас дикий капитализм на дворе.
а то им никто не сказал похоже.
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§ Гога
Re: В Костанайской области уже планируют весеннюю посевную...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Планируется увеличить площади Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33441
Кем планируется ? Ах да , местным обкомом ! Только на каком основании ? Меня это всегда удивляет .
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