Форум
alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
09.01.19 19:54
KOS77
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
09.01.19 19:45
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
09.01.19 19:41
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
09.01.19 19:35
КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!
09.01.19 19:04
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Мороз в Костанайской области ослабнет к воскресенью, но не намного

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 января 2019, 19:39 |  Общество

По прогнозам синоптиков, существенных изменений погодных условий до конца недели не произойдет. В ближайшие три дня местами ожидается небольшой снег и метель. Воскресенье будет безоблачным.

Фото Ксении РЕБИК

- По ночам с четверга по субботу, 10-12 января, мороз будет довольно сильным, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА, - ожидаем от 25 до 30 градусов ниже нуля. День тоже не порадует теплом - прогнозируемая температура 15-20 градусов мороза. В воскресенье, 13 января, ночью термометры покажут 15-20 градусов ниже нуля, а днем - минус 10-15 градусов.

Ветер с четверга по субботу ожидается юго-западный, слабый - скоростью 5-10 м/с. Но в воскресенье его скорость увеличится до 15 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.01.19 18:33 Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае
09.01.19 18:25 По методу садов Семирамиды - первый из трех школьных кабинетов гидропоники открыли в Костанае
09.01.19 15:26 Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за скрытую и неэтичную рекламу
09.01.19 14:58 Кампания по формированию нового состава избиркомов завершается в Костанайской области
09.01.19 10:49 Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи семьи погорельцев в Костанае
09.01.19 10:25 Водитель грузовика не справился с управлением - департамент полиции прокомментировал страшное ДТП в Костанайской области
09.01.19 10:25 Пропавшая жительница Федоровки найдена мертвой
09.01.19 09:47 Чемпионат области по лыжным гонкам прошел в Костанае
09.01.19 09:37 Два человека погибли, трое тяжело ранены при столкновении машин в Костанайской области
09.01.19 08:47 ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 303
Пользователей: 2
Всего: 305

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх