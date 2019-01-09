Мороз в Костанайской области ослабнет к воскресенью, но не намного
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, существенных изменений погодных условий до конца недели не произойдет. В ближайшие три дня местами ожидается небольшой снег и метель. Воскресенье будет безоблачным.
Фото Ксении РЕБИК
- По ночам с четверга по субботу, 10-12 января, мороз будет довольно сильным, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА, - ожидаем от 25 до 30 градусов ниже нуля. День тоже не порадует теплом - прогнозируемая температура 15-20 градусов мороза. В воскресенье, 13 января, ночью термометры покажут 15-20 градусов ниже нуля, а днем - минус 10-15 градусов.
Ветер с четверга по субботу ожидается юго-западный, слабый - скоростью 5-10 м/с. Но в воскресенье его скорость увеличится до 15 м/с.
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таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
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КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!