Мороз в Костанайской области ослабнет к воскресенью, но не намного

По прогнозам синоптиков, существенных изменений погодных условий до конца недели не произойдет. В ближайшие три дня местами ожидается небольшой снег и метель. Воскресенье будет безоблачным.

Фото Ксении РЕБИК

- По ночам с четверга по субботу, 10-12 января, мороз будет довольно сильным, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА, - ожидаем от 25 до 30 градусов ниже нуля. День тоже не порадует теплом - прогнозируемая температура 15-20 градусов мороза. В воскресенье, 13 января, ночью термометры покажут 15-20 градусов ниже нуля, а днем - минус 10-15 градусов.

Ветер с четверга по субботу ожидается юго-западный, слабый - скоростью 5-10 м/с. Но в воскресенье его скорость увеличится до 15 м/с.