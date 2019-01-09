Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Как только наступил 2019 год, в редакцию "НГ" начали поступать жалобы от людей с ограниченными возможностями о том, что они не могут воспользоваться социальным спецтранспортом для перемещения по городу.
Фото из архива "НГ"
- Каждый год в это время мы остаемся «без ног», - сообщил Азамат ДЖУМАГУЛОВ. - В декабре финансирование инватакси заканчивается, мы остаемся снова дома, за четырьмя стенами. Инватакси - это не наш каприз и не прихоть, это жизненно важно. Кто-то ездит в поликлиники и больницы на лечение, кто-то на работу, кто-то на учебу. Как нам передвигаться без инватакси?
- Я - инвалид-колясочник, - написала инвалид I группы Юлия ПРОКОПЬЕВА, - обслуживаюсь инватакси уже много лет. К сожалению каждый год одно и тоже. Такси сейчас не работает, я и наши ребята не могут выйти на улицу. Когда будет решена эта проблема?
Как пояснила «НГ» руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА, сбой в работе инватакси связан с тем, что договоры на услуги в социальной сфере необходимо регистрировать в казначействе. На этом этапе и возникает заминка. Но сейчас проблема решена.
- С 8 января на обслуживание инвалидов вышел один автомобиль, - сообщила Манатова, - а с 9 января уже все шесть машин инватакси на линии. Проблем с обслуживанием этой категории населения теперь возникать не должно.
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!