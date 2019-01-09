Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае

Как только наступил 2019 год, в редакцию "НГ" начали поступать жалобы от людей с ограниченными возможностями о том, что они не могут воспользоваться социальным спецтранспортом для перемещения по городу.

Фото из архива "НГ"

- Каждый год в это время мы остаемся «без ног», - сообщил Азамат ДЖУМАГУЛОВ. - В декабре финансирование инватакси заканчивается, мы остаемся снова дома, за четырьмя стенами. Инватакси - это не наш каприз и не прихоть, это жизненно важно. Кто-то ездит в поликлиники и больницы на лечение, кто-то на работу, кто-то на учебу. Как нам передвигаться без инватакси?

- Я - инвалид-колясочник, - написала инвалид I группы Юлия ПРОКОПЬЕВА, - обслуживаюсь инватакси уже много лет. К сожалению каждый год одно и тоже. Такси сейчас не работает, я и наши ребята не могут выйти на улицу. Когда будет решена эта проблема?

Как пояснила «НГ» руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА, сбой в работе инватакси связан с тем, что договоры на услуги в социальной сфере необходимо регистрировать в казначействе. На этом этапе и возникает заминка. Но сейчас проблема решена.

- С 8 января на обслуживание инвалидов вышел один автомобиль, - сообщила Манатова, - а с 9 января уже все шесть машин инватакси на линии. Проблем с обслуживанием этой категории населения теперь возникать не должно.