Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за скрытую и неэтичную рекламу
Изменения также направлены на сокращение рекламы на казахстанских ТВ и радио в вечернее время, передает Informburo.kz.
Фото tengrinews.kz
Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы", сообщается на сайте Акорды.
Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере рекламы.
В конце июня 2018 года депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам рекламы, по которым рекламу на казахстанских ТВ и радио сократят в вечернее время.
"Депутатами внесены поправки: введение поэтапного перехода по сокращению телерадиоканалами объёма коммерческой рекламы в вечернее время. Предлагается сократить объём рекламы с 1 января 2019 года – не более 20%", – говорилось в заключении Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.
Депутаты конкретизировали такие термины, как "наружная (визуальная) реклама", "объект наружной (визуальной) рекламы", ввели новое понятие "уличная мебель (оборудование)".
Другие поправки вводят переход от разрешительного порядка выдачи документов на размещение наружной рекламы к уведомительному. Уведомлять надо будет местные исполнительные органы.
Владельцы объектов рекламы должны будут содержать их в надлежащем, эстетическом и санитарном виде. Также они обязаны своевременно демонтировать рекламу.
Впервые в законе ввели понятия скрытой, недобросовестной, ложной рекламы и предусмотрели за неё ответственность – штрафы в отношении субъектов бизнеса, которые размещают такую рекламу. А социальная реклама будет размещаться на безвозмездной основе на обязательных 15 телерадиоканалах.
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!