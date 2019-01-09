Форум
alex_60
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
09.01.19 19:54
KOS77
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау Я вот думаю, что из одной темы вытекает вторая. В пылу ономастического оргазма, латинизации, переписывания истории и других...
09.01.19 19:45
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
09.01.19 19:41
таноми52
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
Vital: Ну как минимум будет повод подать за на гражданство по политическим гонением. Вроде бы, в последних изменениях в вопросах гражданства в РФ допускается возможность быть беженцем и из...
09.01.19 19:35
КГСПС
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
alex_60: Что у трезвого на уме, у пьяного на языке.Но тема здесь, вообще то про Зарю Востока и Нур Алатау. Неужто и нас кто-то не туда повёл?!
09.01.19 19:04
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за скрытую и неэтичную рекламу

9 января 2019, 15:26 |  Государство

Изменения также направлены на сокращение рекламы на казахстанских ТВ и радио в вечернее время, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы", сообщается на сайте Акорды.

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере рекламы.

В конце июня 2018 года депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам рекламы, по которым рекламу на казахстанских ТВ и радио сократят в вечернее время.

"Депутатами внесены поправки: введение поэтапного перехода по сокращению телерадиоканалами объёма коммерческой рекламы в вечернее время. Предлагается сократить объём рекламы с 1 января 2019 года – не более 20%", – говорилось в заключении Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

Депутаты конкретизировали такие термины, как "наружная (визуальная) реклама", "объект наружной (визуальной) рекламы", ввели новое понятие "уличная мебель (оборудование)".

Другие поправки вводят переход от разрешительного порядка выдачи документов на размещение наружной рекламы к уведомительному. Уведомлять надо будет местные исполнительные органы.

Владельцы объектов рекламы должны будут содержать их в надлежащем, эстетическом и санитарном виде. Также они обязаны своевременно демонтировать рекламу.

Впервые в законе ввели понятия скрытой, недобросовестной, ложной рекламы и предусмотрели за неё ответственность – штрафы в отношении субъектов бизнеса, которые размещают такую рекламу. А социальная реклама будет размещаться на безвозмездной основе на обязательных 15 телерадиоканалах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.01.19 19:39 Мороз в Костанайской области ослабнет к воскресенью, но не намного
09.01.19 18:33 Все шесть инватакси вновь начали работать после перерыва в Костанае
09.01.19 18:25 По методу садов Семирамиды - первый из трех школьных кабинетов гидропоники открыли в Костанае
09.01.19 14:58 Кампания по формированию нового состава избиркомов завершается в Костанайской области
09.01.19 10:49 Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи семьи погорельцев в Костанае
09.01.19 10:25 Водитель грузовика не справился с управлением - департамент полиции прокомментировал страшное ДТП в Костанайской области
09.01.19 10:25 Пропавшая жительница Федоровки найдена мертвой
09.01.19 09:47 Чемпионат области по лыжным гонкам прошел в Костанае
09.01.19 09:37 Два человека погибли, трое тяжело ранены при столкновении машин в Костанайской области
09.01.19 08:47 ЮРИЙ БОНДАРЕНКО: Что по силам вузовскому религиоведению?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начало. Когда вы едите по Абая , тарелка на тарелки стоит. Что такое радио? Я когда продал машину свою. Стал гонять на такси. Так вот я раньше думал что только я слушаю не радио а влешку. Национальность уже не имеет значение . Казахи таксисты радио не слушают. Сам заметил когда с ними еду. И я даже неспрашивал а просто смотрел. СМИ все виды убили вы. Нг. Тоже непонятно кто блокирует.
Профайл

§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не только Костанай. Юг ,таже беда.
Профайл

§ alex_60
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять о наказаниях..
Профайл

§ Vital
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6940
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень хочу что б вы ушли на пенсию. Очень. Сотни тысяч казахов которые живут в Омске, Магнитогорске ,челяб. Оренбург. Не едут суда. А наоборот родственников от сюда забирают. Уже лям русских уехало с Казахстана.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.01.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так вот я раньше думал что только я слушаю не радио а влешку.

Флешка то же надоедает,одно и то же.
Я сейчас за рулём интернет радио слушаю,вот где выбор и разнообразие музыки и новостей.
Ну а если и музыка надоела,то просто STAND UP или открытый микрофон на "rutube"
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке. :-P
Профайл

§ maxsaf
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке.

Ну это до тех пор, пока инет не заблокировали. :-)
Профайл

§ KOS77
Re: Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.01.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Местное ни телевидение ни радио не смотрю и не слушаю,так что бесполезны все эти ваши законы про 50% на гос языке.

Телевидение местное я тоже давно не смотрю, радио к сожалению тоже все меньше оставляет желания его слушать.
Цитата:
Добринцофф:
Я сейчас за рулём интернет радио слушаю,вот где выбор и разнообразие музыки и новостей.

Это сотку к магнитоле нужно подключать, чтобы через инет слушать или как?
Профайл

§ Добринцофф
Назарбаев подписал поправки, предусматривающие наказание за скрытую и неэтичную рекламу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.01.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Это сотку к магнитоле нужно подключать, чтобы через инет слушать или как?

Можно и сотку подключить,у меня магнитола на андроиде,приложение скачал и всё.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 312
Пользователей: 2
Всего: 314

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх