Тимур ГАФУРОВ: Ну, чтобы все!

Прославившийся на весь Казахстан роликом «Мы - братва!» заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД А. Тастайбеков (полное имя героя СМИ так и не сообщили) вроде бы и виноват, но в то же время и не виноват - совсем как Деточкин в фильме «Берегись автомобиля».

В результате служебной проверки выяснилось, что свою зажигательную речь со ссылкой на легендарного криминального авторитета Антибиотика г-н Тастайбеков произнёс, не обращаясь к строю курсантов, а сам ролик планировался как шутка для узкого круга друзей.

- Наверное, хотел поздравить, - предположил 8 января на брифинге в Астане первый заместитель министра внутренних дел Жанат СУЛЕЙМЕНОВ. И далее сообщил факты: - Участие личного состава курса... они об этом и не знали. Он просто, сам поговорив, сам себя сняв, сказал: «Я вас поздравляю» личному составу курса, а они уже прокричали: «Ура!» А он взял это видео своим друзьям, у него есть своя группа, порядка 22 человек, он взял и скинул свою запись.

То есть в данном случае мы имеем дело не с агитацией за жизнь «по понятиям» перед будущими стражами порядка, а с новогодним тостом - типа того, который за праздничным столом звучит во многих квартирах: «Чтобы у нас все было и нам за это ничего не было». Преподаватель строевой подготовки только конкретизировал: «Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями». А «ура» ничего не ведавших курсантов, прогремевшее после этих слов, сделало тост и эффектнее, и эффективнее, поскольку массовость в обращениях к высшей силе, будь то Фортуна или Дед Мороз, напрямую влияет на качество обратной связи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Казаxстан | НОВОСТИ ДНЯ 24/7 (@today_kz)1 Янв 2019 в 10:45 PST

Однако кто-то из 22 друзей г-на Тастайбекова подложил ему свинью - разместил ролик в Интернете. Видео сразу стало вирусным и в результате скандала его автору выдали волчий билет.

- Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, что в дальнейшем ему не позволит восстановиться в органах внутренних дел, - заверил Жанат Сулейменов.

Как пережил сам г-н Тастайбеков исключение из рядов «братвы, грубо говоря – банды», не сообщается. Ему в этой шумихе вообще слова не давали. Как и его подопечным, которые до разъяснения первого заместителя министра выглядели либо смешно, либо страшно.

Но вот что интересно - фейковую историю о том, как курсанты академии МВД кричат «ура» человеку, приравнявшего их к преступникам, казахстанская общественность восприняла с абсолютным доверием. И это показатель отношения к полицейским - как к будущим, так и нынешним. Основанный, кстати, уже на реальных фактах, регулярно предаваемых гласности Национальным бюро по противодействию коррупции. Из которых следует, что формулировка «за общее покровительство по службе» звучит в наших органах не как выдержка из уголовного дела, а как тот же тост. Универсальный, впрочем, для любого нашего ведомства.