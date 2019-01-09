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Пропавшая жительница Федоровки найдена мертвой
9 января 2019, 10:25 | Происшествия
Тело Натальи Горобец было найдено 6 января, около 17.00, во дворе пустующего частного дома. Видимых признаков насильственной смерти нет. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
58-летняя женщина 24 декабря вышла из дома и не вернулась. Заявление о ее пропаже в отдел полиции Федоровского района на следующий день подал сын.
К поискам пропавшей полиция привлекла волонтеров. Тело Натальи обнаружил местный житель.
Как сообщили в пресс-службе, причина смерти устанавливается. Назначены экспертизы.
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
таноми52: Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года Так и есть.
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
КГСПС: То, что кто-то умело использовал ситуацию, несомненно. Эти ситуации умело создаются и используются с декабря 1986 года
Это бред, а не бренд (продолжение следует)
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Это бред, а не бренд (продолжение следует)
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