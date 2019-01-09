Пропавшая жительница Федоровки найдена мертвой

Тело Натальи Горобец было найдено 6 января, около 17.00, во дворе пустующего частного дома. Видимых признаков насильственной смерти нет. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

58-летняя женщина 24 декабря вышла из дома и не вернулась. Заявление о ее пропаже в отдел полиции Федоровского района на следующий день подал сын.

К поискам пропавшей полиция привлекла волонтеров. Тело Натальи обнаружил местный житель.

Как сообщили в пресс-службе, причина смерти устанавливается. Назначены экспертизы.