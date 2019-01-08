За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек

Под видом тайского массажа в салонах за денежное вознаграждение интим-услуги оказывали не менее 15 девушек. Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- 28 декабря 2018 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью была пресечена незаконная деятельность двух салонов, - рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области майор полиции Бахтияр БАГАБАЛИЕВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: 30-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Оба они жители Костаная.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 УК РК - Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области