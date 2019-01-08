За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек
Под видом тайского массажа в салонах за денежное вознаграждение интим-услуги оказывали не менее 15 девушек. Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
- 28 декабря 2018 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью была пресечена незаконная деятельность двух салонов, - рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области майор полиции Бахтияр БАГАБАЛИЕВ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: 30-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Оба они жители Костаная.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 УК РК - Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 195
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Правило бумеранга.Просто назад вернулся 4 винтовой агрегат с телекамерой. Просто я так предполагаю.
За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек
Vital: Я холостой , хочу иногда . Не по христиански это. Жениться тебе надо. :-)
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Чудеса чудесатые в стране! Вы видите блокировку? Нет? И я не вижу. А она есть! Как там паранормальное шоу, битва екстрасексов? Вот они потусторонние силы разоблачат!
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK: Что, 4 кВ било? А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более...
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital: второй вариант что в стране есть другие силы ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)