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maxsaf
За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек
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08.01.19 22:47
Мишаня
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Мишаня
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08.01.19 22:37
Алиса
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital: второй вариант что в стране есть другие силы ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)
08.01.19 22:32
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За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух человек

8 января 2019, 17:07 |  Криминал

Под видом тайского массажа в салонах за денежное вознаграждение интим-услуги оказывали не менее 15 девушек. Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- 28 декабря 2018 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью была пресечена незаконная деятельность двух салонов, - рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области майор полиции Бахтияр БАГАБАЛИЕВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: 30-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Оба они жители Костаная.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 УК РК - Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борцы а вы с кем боритесь. Я холостой , хочу иногда . Мне чё в парк идти или самоудовлетворением заниматься? Их не кто не насилует. Девушки они зарабатывают . Аристовывать нужно тех кто по пренуждению..если вы всех аристуите , мне чё делать? Или таким как я. Ведь я точно знаю что не все мужчины получают дома все что нужно. Многие семьи только на бумаге. По факту нет там не чего. Я за лигализацию секса! :lol:
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* Sniper
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 20:34
Комментарий удален модератором.
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§ Menden1968
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я холостой , хочу иногда . Мне чё в парк идти или самоудовлетворением заниматься?

....а Карбышева процветает....извени лучшего варианта предложить не могу,всёже 18 лет непроживаю...
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* таноми52
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.01.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я холостой , хочу иногда


Ну, прям, по Эренбургу:

Я очень,очень, очень,
Сексуально озабочен,
Hе до песен мне теперь, не до стихов.
Hету мочи, мочи, мочи
Просыпаюсь среди ночи
И не сплю уже до первых петухов...
:lol: :lol: ;-)
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§ maxsaf
Re: За организацию притонов в Костанае и Рудном задержали двух...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я холостой , хочу иногда .

Не по христиански это. Жениться тебе надо. :-)
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