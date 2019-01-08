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maxsaf
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Мишаня
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08.01.19 22:46
Мишаня
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK: Что, 4 кВ било? А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более...
08.01.19 22:37
Алиса
Тайна блокировки сайта «Нашей газеты» остается нераскрытой
Vital: второй вариант что в стране есть другие силы ТАк тут надо привлекать Прокопенко - однозначно выявит все потусторонние силы и скажет чем с ними бороться 8-)
08.01.19 22:32
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Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае

8 января 2019, 16:07 |  Происшествия

Несчастный случай произошел сегодня, 8 января, около 13.00. Об этом "НГ"  сообщили читатели. По нашим данным, погибшему было около 20 лет, он производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.

В результате происшествия ЦУМ и соседний с ним ТРЦ MART до сих пор остаются без электроэнергии. Нет света также и в бизнес-центре City Kostanay.  Посетителей торговых центров эвакуировали. По данным "НГ", работники и арендаторы остаются внутри здания.

- Нам сказали, что если мы выйдем, то внутрь нас пустят только когда включат электроэнергию, поэтому пока остаемся здесь, - сообщил нашему корреспонденту один из сотрудников ТЦ.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на одном из предприятий города действительно погиб электрик. Других подробностей в полиции пока не сообщают.

Как позже сообщили "НГ", подачу электроэнергии возобновили после 17.00.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без подробностей судить не хочется, но 20 лет - в лучшем случае неопытный выпускник колледжа. Вопросы к руководству обслуживающей организации.
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§ Vital
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

У меня брат электрик. Его 150 раз током било. Живой. Пока. У них профессия такая. По-любому раз или два током далбанет. Моего больше. Везунчик. Или профи. У меня пока все резетки и схема в норме. Профи. Походу он.
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§ JereK
Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 08.01.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Его 150 раз током било.


Что, 4 кВ било?

[Исправлено: JereK, 08.01.2019 - 19:25]
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* Sniper
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 20:28
Комментарий удален модератором.
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§ Мишаня
Re: Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:Что, 4 кВ било?

А что это за градация уровня напряжения вами придумана? 0,4 может? 0,4 бьет сильно, больно и нередко. Но редко смертельно. И часто из-за расслабленной безалаберности. Более высокое напряжение обычно сжигает. Исключение - сети с изолированной нейтралью, там специфиаа поражения чуть иная.
По теме: судя по фото, работы проводились на ВН. А что там делал 20 летний электрик? Неужели теперь можно купить IV группу по электробезопасности?
Как бы то ни было - допускающего и производителя работ к ответу.
Родственникам терпения и соболезнование.
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