Электрик погиб во время работ на подстанции в Костанае
Несчастный случай произошел сегодня, 8 января, около 13.00. Об этом "НГ" сообщили читатели. По нашим данным, погибшему было около 20 лет, он производил работы на подстанции, которая расположена за бизнес-центром City Kostanay.
В результате происшествия ЦУМ и соседний с ним ТРЦ MART до сих пор остаются без электроэнергии. Нет света также и в бизнес-центре City Kostanay. Посетителей торговых центров эвакуировали. По данным "НГ", работники и арендаторы остаются внутри здания.
- Нам сказали, что если мы выйдем, то внутрь нас пустят только когда включат электроэнергию, поэтому пока остаемся здесь, - сообщил нашему корреспонденту один из сотрудников ТЦ.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на одном из предприятий города действительно погиб электрик. Других подробностей в полиции пока не сообщают.
Как позже сообщили "НГ", подачу электроэнергии возобновили после 17.00.
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