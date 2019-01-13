Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили

Сюжет этой вроде бы бытовой ссоры банален и отвратителен одновременно. В ателье, расположенное в торговом доме на Центральном рынке в Костанае, обратилась женщина с просьбой о мелком ремонте платья. Через полчаса заказ был выполнен, но заказчица обнаружила на платье пятно и пришла в ярость. На закройщицу, Харитонову Н. В., посыпались оскорбления, маты, рукоприкладство - в общем, был дикий дебош. Напрасно закройщица пыталась объяснить, что капля эта - от воды из утюга и легко устраняется. Клиентка продолжала бушевать, сметая все с рабочего стола на пол. Прибежавшие на крики люди помогли выставить ее за дверь. Она ушла, выкрикивая оскорбления по национальному признаку и грозя сжечь здание.

По заявлению в полицию прибыла следователь Талпина Б. Ж., опросила потерпевшую и троих свидетелей, установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. - открыла административное дело. Почему не уголовное, ведь все свидетели указали на оскорбления по национальному признаку в публичном месте? А это уголовное деяние, четко определенное ст. 174 УК РК. Но следователь плавно ушла от этой темы и выкроила другую: клиентка грозилась сжечь здание, но угрозу свою не выполнила, так что состав уголовного правонарушения отсутствует, и дело тянет только на административное. Городской суд и прокуратура синхронно поддержали эту версию. Тапаковой было присуждено административное взыскание - штраф в сумме 12 025 тенге.

Такая вот скучноватая сага о принципиальности нашего суда и надзорного органа совместно с полицией. Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны. Не случайно Конституция РК начинается с преамбулы: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей судьбой...»

Но разве замалчивание попыток расколоть наше общество не является поддержкой отщепенцев, недовольных нашим единством? И разве, не давая принципиальной оценки подобным выпадам, мы не закладываем мину замедленного действия под наш монолит?

Простейший способ (далеко не самый умный и дальновидный) - делать вид, что ничего особенного не произошло, обычная бытовая ссора, не заслуживающая внимания и изучения корней поведения. Причем со стороны прокуратуры это уже не первый случай избирательного подхода к толкованию и применению ст. 174 УК РК. В 2016 году на публичных слушаниях по переименованию улицы Герцена в Костанае г-жа Алдамжар из КСТУ не стеснялась в выражениях типа «Не у себя дома сидите! А вы, казахи, что молчите?». Ролики с этим безобразным инцидентом, вероятно, и сегодня гуляют в YouTube, но прокуратура их «не замечает». Зато когда появился ролик, в котором таксист заставил пассажирку умыться зеленкой, прокуратура среагировала практически мгновенно и примерно наказала беспредельщика. Хотя на его поиски потребовались немалые усилия.

Сегодня складывается, мягко говоря, странная ситуация: делать публичные пакости в сфере межнациональных отношений практически не возбраняется, а вот говорить об этом вслух не приветствуется. Особенно со стороны правоохранительных и надзорных органов. Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут. Законы и кодексы написаны и должны неукоснительно соблюдаться. Вот еще одна важнейшая тема, способная оживить работу инертных сегодня общественных советов.

P. S. К Харитоновой заглянула представительница местной «Русской общины» с единственным вопросом: зачем на суд пригласили Денисова? Это все, что ее интересовало. Без комментариев.