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elektron
968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
13.01.19 15:02
yudjin
Что не так с пешеходными переходами в Костанае?
Какие на фиг пешеходные переходы? Тут все на самовыживание брошены. Гранитные бАрдовые бордюры, пегасы, разноцветные лампочки на домах и выжившие карагачи в форме шарика - вот уровень акимата......
13.01.19 14:46
elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. - Ну да если интилигенция себя в руках держать не может, что уж о таксистах обсуждать. Как говорил Джигурда вроде, "культура так и...
13.01.19 14:38
yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут. А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять...
13.01.19 14:38
drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf: и не было бы никакого суда. Максаф, ну не будет - суда. А национализм то - остаётся... :-o
13.01.19 14:28
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Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили

"Разве замалчивание попыток расколоть наше общество не является поддержкой отщепенцев, недовольных нашим единством?"
13 января 2019, 10:35 |  Мнения

Сюжет этой вроде бы бытовой ссоры банален и отвратителен одновременно. В ателье, расположенное в торговом доме на Центральном рынке в Костанае, обратилась женщина с просьбой о мелком ремонте платья. Через полчаса заказ был выполнен, но заказчица обнаружила на платье пятно и пришла в ярость. На закройщицу, Харитонову Н. В., посыпались оскорбления, маты, рукоприкладство - в общем, был дикий дебош. Напрасно закройщица пыталась объяснить, что капля эта - от воды из утюга и легко устраняется. Клиентка продолжала бушевать, сметая все с рабочего стола на пол. Прибежавшие на крики люди помогли выставить ее за дверь. Она ушла, выкрикивая оскорбления по национальному признаку и грозя сжечь здание.

По заявлению в полицию прибыла следователь Талпина Б. Ж., опросила потерпевшую и троих свидетелей, установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. - открыла административное дело. Почему не уголовное, ведь все свидетели указали на оскорбления по национальному признаку в публичном месте? А это уголовное деяние, четко определенное ст. 174 УК РК. Но следователь плавно ушла от этой темы и выкроила другую: клиентка грозилась сжечь здание, но угрозу свою не выполнила, так что состав уголовного правонарушения отсутствует, и дело тянет только на административное. Городской суд и прокуратура синхронно поддержали эту версию. Тапаковой было присуждено административное взыскание - штраф в сумме 12 025 тенге.

Такая вот скучноватая сага о принципиальности нашего суда и надзорного органа совместно с полицией. Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны. Не случайно Конституция РК начинается с преамбулы: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей судьбой...»

Но разве замалчивание попыток расколоть наше общество не является поддержкой отщепенцев, недовольных нашим единством? И разве, не давая принципиальной оценки подобным выпадам, мы не закладываем мину замедленного действия под наш монолит?

Простейший способ (далеко не самый умный и дальновидный) - делать вид, что ничего особенного не произошло, обычная бытовая ссора, не заслуживающая внимания и изучения корней поведения. Причем со стороны прокуратуры это уже не первый случай избирательного подхода к толкованию и применению ст. 174 УК РК. В 2016 году на публичных слушаниях по переименованию улицы Герцена в Костанае г-жа Алдамжар из КСТУ не стеснялась в выражениях типа «Не у себя дома сидите! А вы, казахи, что молчите?». Ролики с этим безобразным инцидентом, вероятно, и сегодня гуляют в YouTube, но прокуратура их «не замечает». Зато когда появился ролик, в котором таксист заставил пассажирку умыться зеленкой, прокуратура среагировала практически мгновенно и примерно наказала беспредельщика. Хотя на его поиски потребовались немалые усилия.

Сегодня складывается, мягко говоря, странная ситуация: делать публичные пакости в сфере межнациональных отношений практически не возбраняется, а вот говорить об этом вслух не приветствуется. Особенно со стороны правоохранительных и надзорных органов. Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут. Законы и кодексы написаны и должны неукоснительно соблюдаться. Вот еще одна важнейшая тема, способная оживить работу инертных сегодня общественных советов.

P. S. К Харитоновой заглянула представительница местной «Русской общины» с единственным вопросом: зачем на суд пригласили Денисова? Это все, что ее интересовало. Без комментариев.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1142
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тапаковой было присуждено административное взыскание - штраф в сумме 12 025 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33422?1547356283

Попросили бы друг у друга прощение - и не было бы никакого суда.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Причем со стороны прокуратуры это уже не первый случай избирательного подхода к толкованию и применению ст. 174 УК РК."

У некоторых мозгов не хватает понять, что бытовой этнонационализм таким образом перетекает в этническую дискриминацию. Что относится к международным правонарушениям, которые влекут за собой юридическую ответственность.
А кроме того расшатывают наше единство, с 90-х годов методично подтачивая его вот таким образом
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15564
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и не было бы никакого суда.

Максаф, ну не будет - суда.
А национализм то - остаётся... :-o
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут.

А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять можно, а в соц сети выкладывать нельзя...ибо мониторят фотки вони... А шо ж по кабакам и саунам не мониторят?
А реакции органов не следует ожидать... мысли этой тётки, видимо, уже у многих... которые прут из них либо в фэйсбуке, либо в гневной неожиданной ситуации (если вспомнить ту же "хозяйку" вуза на слушаниях)...
Лицо так сказать проявилось. Так что ожидать здравого и разумного не приходится... праздничная "улыбка" на 1 мая - всего лишь гримаса.

Цитата:
представительница местной «Русской общины» с единственным вопросом:

Да и как бы не обижались представители ассамблеи, они так и останутся лишь праздничными ряжеными, не имеющими слов ни на одну ситуацию в стране.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. -

Ну да если интилигенция себя в руках держать не может, что уж о таксистах обсуждать. Как говорил Джигурда вроде, "культура так и прёт, я ею просто изрыгаю"
:lol:

[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 09:41]
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