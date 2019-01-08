Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в Казахстане

Запрет на рубку хвойных и саксауловых насаждений на участках гослесфонда Казахстана введен еще в начале 2000-х годов и неоднократно продлевался.

Иллюстративное фото ecoportal.info

Согласно приказу, опубликованному на zakon.kz запрет в этот раз продлили до 31 декабря 2023 года. Он предусматривает запрет на все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда республики.

Лесной фонд Казахстана составляет чуть более 4% территории страны. При этом половина из них приходится на саксаульные насаждения.