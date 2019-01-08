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Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в Казахстане
8 января 2019, 10:50 | Государство
Запрет на рубку хвойных и саксауловых насаждений на участках гослесфонда Казахстана введен еще в начале 2000-х годов и неоднократно продлевался.
Иллюстративное фото ecoportal.info
Согласно приказу, опубликованному на zakon.kz запрет в этот раз продлили до 31 декабря 2023 года. Он предусматривает запрет на все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда республики.
Лесной фонд Казахстана составляет чуть более 4% территории страны. При этом половина из них приходится на саксаульные насаждения.
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alex_60: не сдувает? Примерно вот так вот. a.radikal.ru Попробуй - сдуй её... :lol: :oops:
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
"внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств" это типа к совести и сочувствию будут коммерсов призывать?
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: на сдул не сдувает?
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
maxsaf: Теперь будет так - коммерсу дают предельную цену Вы уже ознакомились с текстом закона, поэтому так уверенно утверждаете? Судя по сайту Акорды - там есть приписка о том, что закон еще...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся. Источник:www.ng.kz А у нас - подушки на сдул кладут... :lol: