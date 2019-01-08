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Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в Казахстане

8 января 2019, 10:50 |  Государство

Запрет на рубку хвойных и саксауловых насаждений на участках гослесфонда Казахстана введен еще в начале 2000-х годов и неоднократно продлевался.

Иллюстративное фото ecoportal.info

Согласно приказу, опубликованному на zakon.kz запрет в этот раз продлили до 31 декабря 2023 года. Он предусматривает запрет на все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда республики.

Лесной фонд Казахстана составляет чуть более 4% территории страны. При этом половина из них приходится на саксаульные насаждения.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Запрет на вырубку саксаула продлили еще на 5 лет в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а запрет на вырубку деревьев в городе КОстанае
когда введут?
и уголовную ответственность за это.
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