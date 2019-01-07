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alex_60
Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
///Возле Константино-Еленинского собора за соблюдением правил парковки напротив входа в храм наблюдали сотрудники дорожной полиции.// ну как без них, очень важная новость об их присутствии в этот...
07.01.19 16:48
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
НАН сегодня собор посетил. в Астане.поздравил православных.. почему Меркель не посетила какой нибудь собор православный, в Берлине том же , Собор Воскресения Христова например. церквей то немерено в...
07.01.19 16:42
maxsaf
Религия или Наука
Алиса, я понимаю ваши сомнения, но я разделил именно так совершенно осознано. Вам лучше не голосовать - вы еще не готовы, и в чем-то я вам даже завидую - ваше поле для исследования всё еще так...
07.01.19 16:08
Добринцофф
Как пишется история Казахстана
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07.01.19 16:02
Vital
Как пишется история Казахстана
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Православные христиане отмечают Рождество в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

7 января 2019, 16:04 |  Общество

Сегодня, 7 января, несмотря на морозное утро, многие костанайцы посетили православные храмы. Рождественская служба прошла ночью, но и утром горожане приходили в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться.

Возле Константино-Еленинского собора за соблюдением правил парковки напротив входа в храм наблюдали сотрудники дорожной полиции.

На территории храма традиционно обустроили рождественский вертеп, к которому подходили многие прихожане перед тем, как войти в храм.

Вертеп - это воспроизведение сцены Рождества Христова посредством скульптур и декораций. Этим словом не принято называть изображения, являющиеся предметом религиозного поклонения, - например, икону, изображающую Рождество.

- Я всегда хожу на Рождество в храм, мне очень нравится этот праздник, - рассказала «НГ» жительница Костаная Инна. - Чувствую здесь себя хорошо и спокойно. Меня крестили уже в сознательном возрасте, когда у меня уже родился сын. Трудно сказать, почему я тогда приняла такое решение, но я об этом нисколько не жалею. Это тепло - оно греет душу. Думаю, это и есть вера. Стараюсь посещать храм на все православные праздники. Также прихожу и на ночную службу, в этот раз не попала, о чем очень жалею, поэтому пришла сегодня.

В очереди за свечами корреспонденты "НГ" увидели заслуженного артиста России, актера, режиссера Валерия ЗАХАРЬЕВА.

- Сегодня очень светлый праздник, значимый для всех православных, - поделился он с "НГ". - Решил приобщиться, так сказать.

Рождество Христово для православных является знаковым днем, поскольку в этот день родился Иисус Христос. Согласно христианскому вероучению, появление Иисуса - исполнение давнего пророчества о Мессии, Сыне Божием. Иисус был непорочно рождён от Святого Духа Девой Марией в городе Вифлеем, где ему пришли поклониться три волхва как будущему иудейскому царю. После рождения Иисус был увезён родителями в Египет. После смерти царя Ирода Иисус и его родители вернулись в Иудею - в город Назарет.
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§ alex_60
Re: Православные христиане отмечают Рождество в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Возле Константино-Еленинского собора за соблюдением правил парковки напротив входа в храм наблюдали сотрудники дорожной полиции.//

ну как без них, очень важная новость об их присутствии в этот деньвозле собора.
наверное еще и штрафовали.
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