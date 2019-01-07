Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
Tengrinews.kz
Редакция Tengrinews.kz предлагает узнать, как изменилась стоимость изготовления документов для казахстанцев в 2019 году.
По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в 2019 году в связи с повышением МРП изменились и суммы госпошлин за оформление документов:
- удостоверение личности - 505 тенге;
- паспорт - 20 200 тенге.
- водительское удостоверение - 3150 тенге;
- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 3157 тенге;
- повторное свидетельство о рождении - 2525 тенге;
- повторное свидетельство о заключении брака - 2525 тенге.
Сотрудники "Правительства для граждан" напоминают, что при оформлении документов в ЦОНах и СпецЦОНах существует комиссия банков.
С 2019 года месячный расчетный показатель составил 2525 тенге, а минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге, согласно закону от 30 ноября 2018 года № 197-VI "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".
Казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь заграничные паспорта при выезде за пределы страны. В закон внесены соответствующие коррективы из-за ужесточения мировым сообществом паспортно-визового контроля. Принять данные меры многие страны вынудило усиление угрозы терроризма и экстремизма.
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