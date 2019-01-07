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alex_60
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07.01.19 16:48
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
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07.01.19 16:42
maxsaf
Религия или Наука
Алиса, я понимаю ваши сомнения, но я разделил именно так совершенно осознано. Вам лучше не голосовать - вы еще не готовы, и в чем-то я вам даже завидую - ваше поле для исследования всё еще так...
07.01.19 16:08
Добринцофф
Как пишется история Казахстана
Зашёл посмотреть-почитать на сайт e-history.kz Источник:www.ng.kz Как Вас вообще угораздило туда зайти :-) ?
07.01.19 16:02
Vital
Как пишется история Казахстана
Не чё нового. Все предсказуемо. Сценарий один и тот же. И все знаю кто оплачивает и чей заказ, таже латинизация, теже переименование и т.д. Все это закончится одним. Россия в конце концов хлопнет...
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Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане

Tengrinews.kz

7 января 2019, 10:52 |  Государство

Редакция Tengrinews.kz предлагает узнать, как изменилась стоимость изготовления документов для казахстанцев в 2019 году.

По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в 2019 году в связи с повышением МРП изменились и суммы госпошлин за оформление документов:

- удостоверение личности - 505 тенге;

- паспорт - 20 200 тенге.

- водительское удостоверение - 3150 тенге;

- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 3157 тенге;

- повторное свидетельство о рождении - 2525 тенге;

- повторное свидетельство о заключении брака - 2525 тенге.

Сотрудники "Правительства для граждан" напоминают, что при оформлении документов в ЦОНах и СпецЦОНах существует комиссия банков.

С 2019 года месячный расчетный показатель составил 2525 тенге, а минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге, согласно закону от 30 ноября 2018 года № 197-VI "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

Казахстанских детей до 16 лет обяжут иметь заграничные паспорта при выезде за пределы страны. В закон внесены соответствующие коррективы из-за ужесточения мировым сообществом паспортно-визового контроля. Принять данные меры многие страны вынудило усиление угрозы терроризма и экстремизма.
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§ alex_60
Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из статьи
////- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 20 200 тенге///

а на сайте тенгри так
/
/- техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства)- 3157 тенге///

[Исправлено: alex_60, 07.01.2019 - 11:17]
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§ Тимур Гафуров
Re: Во сколько обойдутся паспорт и права в Казахстане
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 396
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.01.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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