Победителей областной олимпиады по общеобразовательным предметам наградили в Костанае

Областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам проходил 4-го и 5 января. Сегодня, 6 января, в Городской школе детского творчества победителям вручили медали.

460 учеников 9-11 классов, победители районных и городских этапов, представили на рассмотрение жюри свои работы по 15 предметам. Победителей определяли отдельно среди средних школ и среди инновационных учебных заведений, всего - 90 комплектов медалей.

По некоторым предметам - таким, как французский и немецкий язык, - на полный комплект не хватило претендентов.

- Победителей жюри будет рекомендовать на республиканскую олимпиаду, - сообщила "НГ" заместитель директора Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны» Салтанат БАЙДИЛЬДИНА. - Поедут ученики, занявшие первые места, либо занявшие два первых места, так как обычные и инновационные школы оцениваются отдельно.

Она отметила, что Костанайская область неплохо выступает на республиканской олимпиаде в последние годы, занимая первые, вторые и третьи места в общекомандном зачете.

Дети в костанайских школах готовятся к олимпиадам годами.

- Я готовлю команду олимпиадников с 5 класса, - рассказала «НГ» кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы СШ № 23 Наталия НИДЕРЕР. - Чтобы занять призовое место, обязательно нужно заниматься дополнительно, причем по любому предмету, не только по русскому языку и литературе. То, что входит в олимпиаду, за пределами школьных программ. 10 лет я занимаюсь подготовкой учеников к олимпиадам, а вообще преподаю с 1991 года.

Наталья Нидерер готовила ученицу 11 класса СШ № 23 Юлию ШЕВНИНУ - серебряного призера республиканской олимпиады прошлого года и золотого призера областного этапа нынешнего года.

- Подготовка у меня продолжается не один год, просто уже есть опыт и идет повторение материала, - поделилась с "НГ" Юлия. - Свободного времени практически не оставалось, потому что усиленно готовилась к олимпиаде. Но труд оправдывается. В первом туре у нас было сочинение, во втором - отдельные задание по русскому языку, разбор стихотворения по литературе и ораторское искусство.

В олимпиадах по русскому языку Юлия участвует с 3 класса, поступать планирует в ЮУрГУ. Пока не известно, поедут ли на республиканский этап ученики средних школ, занявшие первые места, но девушка уверена - если поедет, то покажет себя достойно.

- Мы настроены в этом году взять там золото, - отметила Наталья Нидерер. - Потому что у нее в прошлом году было первое место и самые высокие баллы в городе, первое место в области и самые высокие баллы, причем среди инновационных школ - тоже.

О необходимости дополнительных занятий говорили и представители инновационных школ.

Как считает заместитель директора гимназии им. Горького Мария ГОДОВА, уровень олимпиад стал настолько высок, что даже преподаватели вузов не всегда могут справиться с заданиями, которые присылают для детей.

- У нас 33 медали в зачете, - рассказала она. - Мы заняли первое командное место по предметам общественно гуманитарного направления. По первым, вторым и третьим местам (в индивидуальном зачете - «НГ») итоги еще не подводили - только вчера закончилась олимпиада, все это делается вечером. Для нас занять первое место было сюрпризом.

Более подробно об итогах областного этапа организаторы обещали сообщить 8 января.

Фото Артема МАРУСИЧА