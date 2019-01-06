Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия
Tengrinews.kz
Модель и депутат молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова откроет НПО для жертв домашнего насилия, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ее Instagram.
Фото:instagram.com/dinagul.tasova
8 декабря женщину избил любимый человек. Поводом послужили откровенные фото модели, появившиеся в соцсетях.
После случившегося Динагуль пишет, что последние недели ее жизни были наполнены сильными эмоциями. За это время она получила много искренних писем из разных стран с историями девушек, женщин и даже мужчин. Тасова поняла, что домашнее насилие - большая социальная проблема не только в Казахстане.
"В каждой строке чувствовалась боль, которая отзывалась эхом в моем сердце. Я плакала вместе с вами: Россия, Канада, США, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Ливан, Таджикистан, Украина. Меня глубоко тронуло участие добрых и понимающих людей! Я очень благодарна за то, что в такой тяжелый момент мы были рядом - я ощущала поддержку каждого - вы были со мной, а я с вами!" - говорится в посте. Теперь профессиональная модель считает своим долгом попробовать изменить ситуацию. "Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах - открытие общественного объединения "Центр защиты женщин и детей "Назик журек". Также важно запустить социальный хедлайнер в социальных сетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через Интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев черную точку на ладонях у женщин, мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку!" - призывает Тасова.
Тем, кто переживает тяжелый опыт в одиночку, Динагуль Тасова предлагает не держать проблему в себе и, при желании, написать ей.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 198
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Как пишется история Казахстана
Тсссс! Это готовится секретная совершенно новая технология! :-) Один вариант финдиперстовые историки, другой вариант в кокостанайском акимате! Оба варианта успешно прошли испытания по пробиваемости...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Что там в Караганде творится? Из комментов понял - кто-то кого-то убил в драке (вроде как армянин казаха) - оттого и весь сыр-бор. www.youtube.com Видимо, вот откуда ноги растут: В Караганде...
Моя Деревенька и её окрестности.
Товарищи и друзья! a.radikal.ru Вас поздравляет Заграница... :lol: :oops:
Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия
Правильно ЛН - говорил:"Если снять с вас иностранные Одежды, голые тут- сидеть будете". Согласен с ним... :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
Это 4 подушки - на стулья. Уценённые. d.radikal.ru Символ государства. Представляю,голой попой, садишся - на Символ. Что было бы за это- в Казахстане... :-o [Исправлено: drakon, 06.01.2019 -...