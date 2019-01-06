Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия

Модель и депутат молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова откроет НПО для жертв домашнего насилия, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ее Instagram.

Фото:instagram.com/dinagul.tasova

8 декабря женщину избил любимый человек. Поводом послужили откровенные фото модели, появившиеся в соцсетях.

После случившегося Динагуль пишет, что последние недели ее жизни были наполнены сильными эмоциями. За это время она получила много искренних писем из разных стран с историями девушек, женщин и даже мужчин. Тасова поняла, что домашнее насилие - большая социальная проблема не только в Казахстане.

"В каждой строке чувствовалась боль, которая отзывалась эхом в моем сердце. Я плакала вместе с вами: Россия, Канада, США, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Ливан, Таджикистан, Украина. Меня глубоко тронуло участие добрых и понимающих людей! Я очень благодарна за то, что в такой тяжелый момент мы были рядом - я ощущала поддержку каждого - вы были со мной, а я с вами!" - говорится в посте. Теперь профессиональная модель считает своим долгом попробовать изменить ситуацию. "Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах - открытие общественного объединения "Центр защиты женщин и детей "Назик журек". Также важно запустить социальный хедлайнер в социальных сетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через Интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев черную точку на ладонях у женщин, мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку!" - призывает Тасова.

Тем, кто переживает тяжелый опыт в одиночку, Динагуль Тасова предлагает не держать проблему в себе и, при желании, написать ей.