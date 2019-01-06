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drakon
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06.01.19 15:36
drakon
Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия
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06.01.19 15:18
drakon
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Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам домашнего насилия

Tengrinews.kz

6 января 2019, 13:19 |  Общество

Модель и депутат молодежного маслихата Астаны Динагуль Тасова откроет НПО для жертв домашнего насилия, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ее Instagram. 

Фото:instagram.com/dinagul.tasova

8 декабря женщину избил любимый человек. Поводом послужили откровенные фото модели, появившиеся в соцсетях.

После случившегося Динагуль пишет, что последние недели ее жизни были наполнены сильными эмоциями. За это время она получила много искренних писем из разных стран с историями девушек, женщин и даже мужчин. Тасова поняла, что домашнее насилие -  большая социальная проблема не только в Казахстане. 

"В каждой строке чувствовалась боль, которая отзывалась эхом в моем сердце. Я плакала вместе с вами: Россия, Канада, США, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Ливан, Таджикистан, Украина. Меня глубоко тронуло участие добрых и понимающих людей! Я очень благодарна за то, что в такой тяжелый момент мы были рядом - я ощущала поддержку каждого - вы были со мной, а я с вами!" - говорится в посте. Теперь профессиональная модель считает своим долгом попробовать изменить ситуацию. "Я хочу помочь беззащитным детям и женщинам защитить себя от насилия и объяснить, что насилие в любой форме не является нормой. Ни при каких обстоятельствах. В ближайших планах - открытие общественного объединения "Центр защиты женщин и детей "Назик журек". Также важно запустить социальный хедлайнер в социальных сетях, чтобы о своей проблеме можно было сообщить анонимно и предупреждать всех о факте насилия через Интернет! Давайте все вместе поможем друг другу поддержкой, чтобы никто не оставался один на один с собой в такой момент. Увидев черную точку на ладонях у женщин, мы должны не только понимать, что им нужна помощь, но и оказывать свою поддержку!" - призывает Тасова. 

 

Тем, кто переживает тяжелый опыт в одиночку, Динагуль Тасова предлагает не держать проблему в себе и, при желании, написать ей. 
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§ Горожанин_kst
Re: Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никакой она не депутат!
То объединение, где её депутатом называют, неофициальное.
Наша власть достаточно скомпроментирована, чтоб ей ещё и таких "депутатов" приписывать!
А по её поведению- хайпажёрка ничем не брезгует. Сначала с.ськами светит на подиуме, теперь фонарями, которыми её приревновавший т.ахаль наградил. Позорище.
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§ drakon
Re: Избитая своим парнем депутат-модель решила помогать жертвам...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно ЛН - говорил:"Если снять с
вас иностранные Одежды, голые тут-
сидеть будете". Согласен с ним... :-o
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