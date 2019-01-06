"TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил бизнесмен Сейсембаев

Флешмоб по уборке мусора и туалетизации TAZALIKE запустили в Казахстане. Инициаторами проекта стали бизнесмен Маргулан Сейсембаев и объединение по развитию внутреннего туризма Nomad Explorer, передает Tengrinews.kz.

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"Мне всегда было обидно, почему сельские дети xодят в такие ужасные школьные дырки в земле. Это же унижение человеческого достоинства с самого раннего детства. Это большой вопрос ко всем нам. Я объявляю себя добровольным лоббистом этой программы", - сказал Сейсембаев.

На своей странице в Instagram предприниматель предложил бизнес-план, который, по его словам, поможет в том числе и развитию туризма в стране. По его плану, вдоль дорог туалеты устанавливать предложено Министерству индустрии и инфраструктурного развития, в туристических объектах - Министерству культуры и спорта, в городах - акиматам, а в сельских школах - Министерству образования и науки, в сельских больницах - Министерству здравоохранения.

"Туалеты будут также местом сбора мусора. Мы готовы организовать эту работу в рамкаx государственно-частного партнерства. Теперь нужно, чтобы правительство прониклось глубоким смыслом этой программы. По сути, это элементарное уважение к своей земле и своим гражданам. Это также пример нашим детям, забота о ниx, чтоб они росли в чистой и культурной среде", - заявил бизнесмен.

Он отметил, что неустроенные туалеты вызывают чувство стыда перед иностранными туристами и гостями.

Маргулан Сейсембаев - известный казахстанский бизнесмен и инвестор. В 90-х годах основал компанию "Сеймар", был владельцем Альянс банка и сотовой компании "Картел" (К-мобайл). Однако в последние годы Маргулан Сейсембаев почти не дает интервью СМИ, ограничиваясь постами на своей странице в соцсетях.