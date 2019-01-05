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Tenkisch
Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
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Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине

Tengrinews.kz

5 января 2019, 17:33 |  Общество

В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали, как зимой не замерзнуть в заглохшей машине, передает корреспондент Тengrinews.kz.

 

Иллюстративное фото:zarulim.com.ua

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей, отметили в ведомстве.

Памятка для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода:

1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.

2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.

3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, и у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по номеру "112".

4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, для чего вывесить яркую ткань. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы выделяются при работе двигателя и скапливаются в салоне автомобиля. Это очень опасно. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку, начинал метаться и погибал.

6. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, определите ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать. "112" - единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны, для его набора не требуется SIM-карта и баланс на номере мобильного телефона.

Первая помощь при обморожении

При оказании первой помощи необходимо прекратить действие охлаждения, согреть конечности для восстановления кровообращения. В первую очередь следует направить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять с него обувь, верхнюю одежду, носки и перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи надо вызвать скорую медицинскую помощь для проведения квалифицированных мероприятий.

При обморожении I степени охлажденные участки тела необходимо согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием тканью из шерсти, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40–45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

Комитет по ЧС убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.
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§ Tenkisch
Re: Как зимой не замерзнуть в заглохшей машине
Tenkisch


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Сообщений: 2
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 05.01.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно на зиму купите пару пачек стеориновых или парафиновых свечей, и положите в укромное место своего автомобиля. В непредвиденной ситуации всегда обогреете кончики пальцев рук и ног. Так же и в салоне будет заметно теплее при сжигании этих свечей. А главное никакой паники, в век информационных технологий вы не останетесь без внимания, главное дайте знать о себе в соответствующие службы, не забудте так же оповестить и родных. Всем удачи на дорогах!
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