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Menden1968
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
...на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего...
05.01.19 16:02
сайлау курманов
Обули!
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maxsaf
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05.01.19 15:40
Victor Yang
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maxsaf: про 9-11 или про всякие разные случаи в европе на религиозной почве Источник:www.ng.kz Моё утверждение относится только к традиционным течениям. Всяческие смертники не являются...
05.01.19 15:35
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"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года

5 января 2019, 14:10 |  Культура

Многие зрители и поклонники КВН резко раскритиковали финал высшей лиги 2018 года, показанный в эфире Первого канала 1 января, сообщает Tengrinews.kz

 

Кадр Первого канала

В финале играли "Вятка" из Кировской области, "Раисы" из Иркутска, "Плюшки имени Ярослава Мудрого" (Тверь), "Русская дорога" (Армавир), "Борцы" (Сургут) и "Так-то" (Красноярск).

По правилам победителем становится команда, которая по итогам игры набирает наибольшее количество очков.

В итоге больше всех набрала "Вятка" - 11 очков. На втором месте расположились "Раисы" (10,8), далее - остальные команды. Однако, несмотря на разницу в баллах, гендиректор Первого канала, председатель жюри Константин Эрнст решил сделать двойное чемпионство и добрал в чемпионы "Раис".

 

"Это вопиющий случай на КВН, это издевательство над реальным чемпионом, над командами, которые ранее занимали вторые места в финалах, над зрителями, над правилами игры. Это просто плевок всем, кому небезразличен КВН", - написал автор петиции на change.org, призвавший бойкотировать просмотр финальной игры на Первом канале.

Огромное количество отрицательных оценок финал получил на официальном канале КВН в YouTube. На момент написания новости пользователи поставили под видео 50 тысяч "дизлайков" и лишь 11 тысяч "лайков".   

Вот лишь несколько негативных высказываний пользователей, несогласных с решением жюри (пунктуация и орфография сохранены):

"Отвратительно. Смотрю КВН уже больше 30 лет, но это решение убивает интерес к этой прекрасной игре!!!! Противно, когда Раисы вместо выступления выпрашивали награду!"

"Уж простите, Раисы самая НЕ смешная команда за всю историю КВН. Отдайте медали, вы их не заслужили никак, вы не чемпионы". "Чувствую, Слепакова в жюри больше не ждать........ Красавчик! Так и надо ! Не заслужили Раисы победы".

"Фанат КВН с детства. Терпела последние три года. Прощай, КВН, навсегда".
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я давно уже смотрю только вступления. На результаты не обращаю внимания. Ну решил так Эрнст - жалко что ли?
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§ yudjin
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
yudjin


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Сообщений: 5682
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вытянули Раис в чемпионы... ну так и Вятка ими же значится. Если бы их местами жюри поменяли , то хай вай стоило бы поднимать. А так из всех финалистов - эти абсолютно равнозначные... и по юмору, и по выслуге лет. Лично мне Вятка особо не прикалывала все годы их выступления, у Раис же бывали невменяемо-убойные номера до коликов и слёз. Да и этот сезон они прошли лучше. Хотя да, Вятка в финале подготовилась масштабней: оркестры, паровозы, кривое зеркало...
В финале больше болел за Русскую дорогу, но их наверное не хватило...как никак уже, по-моему, девятая игра за сезон. Ни одна команда столько не играла. Возможно выдохлись. Надеюсь пойдут в следующий сезон.
Остальные команды либо молоды, либо откровенно слабее. ..у них всё впереди.

Больше бесит, что НОВОГОДНИЙ финал превращается в слезное прощание с выклянчиванием чемпионства. Где новогодняя атмосфера номеров, которые были у Пятигорска со Слепаковым, Триода...., РУДН...?
Начиная с того слёзного финала, когда уходили Парапапарам, Днепр, Пятигорск... все стали выпрашивать золотые медали. А прошлогодний финал с двойкой Гармаша для Радио Свободы и вытянутыми слёзно-певучими Казахами по мне смотрелся более некрасиво, чем нынешние Раисы. При том, что и за выслугу лет, и за ровное многолетнее выступление наши конечно достойны быть чемпионами... Но как-то красивее это надо делать, жюри...
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§ Victor Yang
"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
у Пятигорска

- Папа, а сколько ты зарабатываешь?
- Мо-ло-дец! Дец как мало! :lol:
Цитата:
yudjin:
А прошлогодний финал с двойкой Гармаша для Радио Свободы

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792192&topic_id=36507&forumid=1#792192

Видимо, это было такое "извинение" за нечемпионство, когда номер с тёщей показывали.
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§ yudjin
Re: "Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5682
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел еще раз приветствие Раис...
Егорка, Валентина и Мужик "ла-ла-лей" ... реально смешные козыри, которых нет ни у Бушуева с генералами, ни у других команд.
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