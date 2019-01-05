"Прощай, КВН, навсегда!" - зрители раскритиковали финал высшей лиги 2018 года

Многие зрители и поклонники КВН резко раскритиковали финал высшей лиги 2018 года, показанный в эфире Первого канала 1 января, сообщает Tengrinews.kz.

Кадр Первого канала

В финале играли "Вятка" из Кировской области, "Раисы" из Иркутска, "Плюшки имени Ярослава Мудрого" (Тверь), "Русская дорога" (Армавир), "Борцы" (Сургут) и "Так-то" (Красноярск).

По правилам победителем становится команда, которая по итогам игры набирает наибольшее количество очков.

В итоге больше всех набрала "Вятка" - 11 очков. На втором месте расположились "Раисы" (10,8), далее - остальные команды. Однако, несмотря на разницу в баллах, гендиректор Первого канала, председатель жюри Константин Эрнст решил сделать двойное чемпионство и добрал в чемпионы "Раис".

"Это вопиющий случай на КВН, это издевательство над реальным чемпионом, над командами, которые ранее занимали вторые места в финалах, над зрителями, над правилами игры. Это просто плевок всем, кому небезразличен КВН", - написал автор петиции на change.org, призвавший бойкотировать просмотр финальной игры на Первом канале.

Огромное количество отрицательных оценок финал получил на официальном канале КВН в YouTube. На момент написания новости пользователи поставили под видео 50 тысяч "дизлайков" и лишь 11 тысяч "лайков".

Вот лишь несколько негативных высказываний пользователей, несогласных с решением жюри (пунктуация и орфография сохранены):

"Отвратительно. Смотрю КВН уже больше 30 лет, но это решение убивает интерес к этой прекрасной игре!!!! Противно, когда Раисы вместо выступления выпрашивали награду!"

"Уж простите, Раисы самая НЕ смешная команда за всю историю КВН. Отдайте медали, вы их не заслужили никак, вы не чемпионы". "Чувствую, Слепакова в жюри больше не ждать........ Красавчик! Так и надо ! Не заслужили Раисы победы".

"Фанат КВН с детства. Терпела последние три года. Прощай, КВН, навсегда".