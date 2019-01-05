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Артем Марусич
Недетские дела в детском доме
Серый волк: А почему ни слова нет об уголовном наказании? Есть, абзац можно найти через Ctrl + F и аббревиатуре "УК РК"
05.01.19 16:04
Menden1968
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
...на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего...
05.01.19 16:02
сайлау курманов
Обули!
Какой стыд, позор!
05.01.19 15:50
maxsaf
Уйти от религиозных спекуляций
А вы в курсе, что религия и эволюцию перестала отрицать?
05.01.19 15:40
Victor Yang
Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf: про 9-11 или про всякие разные случаи в европе на религиозной почве Источник:www.ng.kz Моё утверждение относится только к традиционным течениям. Всяческие смертники не являются...
05.01.19 15:35
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График отключения электроэнергии на следующую неделю опубликовал акимат Костаная

5 января 2019, 12:09 |  ЖКХ

Пресс-служба акима областного центра опубликовала план работ костанайской горэлектросети с 10 января по 15 января 2019 года с отключением потребителей частного сектора и спального районов.

 

Фото "Нашей Газеты"

КТП-347 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)

10, 11, 14, 15  января с 10:00 до 17:00 

Частный  сектор: ул. Дулатова 160-228, 186/1-186/16, 58-69/8, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова 186-260, 21/1-21/6, 245/1-245/22, 290/1-292/7, ул.  Баймагамбетова 90-100, 242-340, 221/1-221/20242/1-242/14.

ТП-37 (ремонт оборудования подстанции)

10 января с 10:00 до 17:00 

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32, 36а, 38, 40а, пр. Абая 166, 168,  пр. Тауелсиздик 27,37. Магазины «Колос», «Фора», коррекционная школа по ул. Каирбекова 75.
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