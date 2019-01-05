График отключения электроэнергии на следующую неделю опубликовал акимат Костаная
Пресс-служба акима областного центра опубликовала план работ костанайской горэлектросети с 10 января по 15 января 2019 года с отключением потребителей частного сектора и спального районов.
Фото "Нашей Газеты"
КТП-347 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ)
10, 11, 14, 15 января с 10:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Дулатова 160-228, 186/1-186/16, 58-69/8, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова 186-260, 21/1-21/6, 245/1-245/22, 290/1-292/7, ул. Баймагамбетова 90-100, 242-340, 221/1-221/20242/1-242/14.
ТП-37 (ремонт оборудования подстанции)
10 января с 10:00 до 17:00
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32, 36а, 38, 40а, пр. Абая 166, 168, пр. Тауелсиздик 27,37. Магазины «Колос», «Фора», коррекционная школа по ул. Каирбекова 75.
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