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05.01.19 16:04
Menden1968
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
...на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего...
05.01.19 16:02
сайлау курманов
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05.01.19 15:50
maxsaf
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05.01.19 15:35
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На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против

informburo.kz

5 января 2019, 11:00 |  Общество

В конце 2018 года Сенат принял законопроект Минздрава, в котором предлагают проводить клинические исследования на уязвимых группах. Президент пока не подписал этот закон.

Иллюстративное фото с сайта informburo.kz

Его неоднозначно восприняли в обществе из-за этической стороны вопроса. Ранее за этот закон высказались родители тяжелобольных детей, так как исследования препаратов в Казахстане могут спасти им жизнь.

Специалисты в данном случае опирались на то, что испытания будут проводиться только после получения информированного согласия.

Но помимо детей, беременных женщин, заключённых и военнослужащих к уязвимым группам относятся недееспособные люди, которые информированного согласия дать не могут. Мнения экспертов по поводу клинических испытаний над такими людьми разделились, сообщает informburo.kz.

Координатор развития программ Казахстанской психоаналитической ассоциации Гульжан Амангельдинова говорит, что в Казахстане система работает так, что все люди с психическими заболеваниями, интеллектуальными и психосоциальными нарушениями рискуют стать недееспособными.

Сейчас в Казахстане на психиатрическом учёте стоят 200 тысяч человек. Только в одном Центре психического здоровья на Каблукова в Алматы из 700 пациентов больше половины уже лишены дееспособности, рассказала Гульжан Амангельдинова.

"У того, кто лишён дееспособности, никто не спросит, хочет он или нет. Если опекун согласен, это самое важное. А если недееспособный человек захочет подать в суд, его никто не выслушает, потому что его подпись нигде недействительна. К сожалению, теряя дееспособность, человек теряет все свои права", – пояснила она.

Гульжан Амангельдинова считает, что в таких условиях принимать закон о клинических испытаниях нельзя.

"Должен быть другой механизм помощи тем, кто действительно нуждается в попечительстве, не в той форме, в которой существует сейчас. А сейчас, получается, их приравнивают к животным, к крысам, над которыми проводят эксперименты. Потом наступают последствия", – сказала представитель Казахстанской психоаналитической ассоциации.

Юрист Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями Айгуль Шакибаева отмечает, что такая норма была в Кодексе о здоровье нации и раньше. Она согласна, что проблема в самом понятии "недееспособность".

"Другие страны отошли от этого. Человек рождается свободным, с правами, и это остаётся на всю жизнь. Просто есть люди, которые нуждаются в поддержке, опекуны им помогают, но не решают за него. У нас же они бесправны. Когда недееспособные находятся в интернате, нет прозрачности действий. Опекуном становится директор. Мы не сможем быть уверенными в том, что не было злоупотреблений, что над ними не проводились опыты и исследования", – добавила она.

Айгуль Шакибаева подчёркивает, что необходимы продуманная система поддержки и несколько опекунов – по социальной работе, по бытовым, юридическим делам. Специалисты должны коллегиально помогать человеку принять решение.

Поддержал законопроект о клинических исследованиях над уязвимыми группами генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава Николай Негай.

"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Николай Негай подчеркнул, что до исследования на людях лекарственная молекула проходит много испытаний. Проходит около 15 лет, до того как её разрешают к применению, и врачи к этому моменту имеют достаточно доказательств, что она работает положительно.

Чтобы определиться с дозировкой, необходимо проведение исследований на людях, в том числе и на недееспособных. При этом на дозировку, по словам гендиректора Центра психического здоровья, влияет генетика: для представителей европейской расы необходима одна доза, для азиатов – другая.

"Однозначно считаю, необходимо проводить. Опекуны, как правило, не хотят нанести вред пациенту. Бывают ситуации, когда пациенту уже ничего не помогает. Зачастую сильно ограничен спектр выбора лекарств для данной категории лиц. Это может быть последним шансом для них восстановить дееспособность", – заключил Николай Негай.

В КазНИИ онкологии и радиологии ранее также высказались за одобренный Сенатом законопроект, подчеркнув, что клинические испытания – это неотъемлемая часть медицинской науки и практики, и будет обидно, если, поддавшись на не подкреплённые фактами заявления, Казахстан останется в стороне от мировой медицинской науки.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил, что исследования будут проводиться на добровольной основе, а участники исследований не будут за них платить. Все лекарства они получат бесплатно.
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Комментарии к новости
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§ Khalisi
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.01.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюжет какого-то триллера. Незаконное тестирование лекарств. Корпорация амбрелла :lol:
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не понял. В соседней новости говорится, что в КЗ 91% верующих. Какие могут быть испытания лекарств? Это же богохульство! Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука. ;-)
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но помимо детей, беременных женщин, заключённых и военнослужащих к уязвимым группам относятся недееспособные люди, которые информированного согласия дать не могут.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Заключённые и военослужвщие - уязвимая группа ! :-x к чему уязвимая?

Сейчас в Казахстане на психиатрическом учёте стоят 200 тысяч человек. Только в одном Центре психического здоровья на Каблукова в Алматы из 700 пациентов больше половины уже лишены дееспособности, рассказала Гульжан Амангельдинова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

А их имущество кудо отошло?
Процедура надеюсь прозрачная и нотариально оформлена.
Мурашки по коже, честно говоря.

"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546671310

Назовите мне, хоть один фармацевтический концерн в Казахстане.
Наверняка западные концерны будут свою химию тестировать.
У нас тут тоже есть подобное, только не дееспособные не прикосновенны. Составляется договор, по которому "доброволец" получает за это баблосы, не плохие. И в случае чего, страховка выплачивает родным не хилые гонорары.
А тут значит на инвалидах на халяву решили похимичить.
Хотя уверен баблосы всё же кое кто получит, только не участник проекта. Он же ни "за" ни "против" сказать даже шанса не имеет.
Ужос!
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§ Victor Yang
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заболел - свечку поставь, или пожертвование сделай. Там сразу и полечат, фразой "Встань и иди". Надо как то уже определяться - или религия, или наука.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400?1546672501

У тебя какое-то примитивное представление о верующих.
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§ elektron
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее за этот закон высказались родители тяжелобольных детей, так как исследования препаратов в Казахстане могут спасти им жизнь.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33400

Вот пусть с ними договора и заключают, причём за деньги.
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У тебя какое-то примитивное представление о верующих.

Я оскорбил ваши чувства? Прошу прощения :-)
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§ elektron
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Клинические испытания, как правило, проводятся только тогда, когда это необходимо науке. Каким образом мы можем получить данные при определённых заболеваниях, не проводя исследования? Это невозможно", – объясняет он.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792185&topic_id=36504&forumid=1#792185

Для получения результата при определённых заболеваниях, нужно и тестировать на пациентах с этими заболеваниями или?
На остальных тестируются только побочные эфекты, не более. :-o
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§ Victor Yang
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я оскорбил ваши чувства?

Примитивное представление о чём либо и оскорбление чувств - совсем разные вещи.
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§ maxsaf
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Примитивное представление о чём либо и оскорбление чувств - совсем разные вещи.

Религия и наука - вот действительно разные вещи.
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§ Victor Yang
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11123
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.01.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Религия и наука - вот действительно разные вещи.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792191&topic_id=36504&forumid=1#792191

Да нет сейчас безмозглых необразованных фанатов - уже давно все прихожане отделяют мух от котлет. Да и религия не отрицает ни медицину, ни науку - они бы в государстве не существовали.
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* Menden1968
Re: На недееспособных казахстанцах собираются тестировать...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.01.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего замечать вспышки имфекционных забалеваний и свинного гриппа почему то,в этих страных уже сделан плацдарм для опытов,Казахстан готовят.
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