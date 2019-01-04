Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге вынесли в Костанае
Артём МАРУСИЧ
По версии следствия, работники ТОО «Костанай Жолдары» - водитель Бауржан Сеитов и машинист спецтехники Владимир Груберт - 5 июля 2018 года задушили охранника этого предприятия Сергея Ермекпаева.
В тот день Сеитов и Груберт вместе выпивали. Груберт вспомнил, что Ермекпаев якобы должен ему 5 000 тенге, предложил съездить на работу и вернуть их. Сеитов согласился, договорился с родственником, чтобы тот подвез их.
Согласно материалам дела, Сеитов и Груберт, прибыв на место, стали выбивать деньги. Сеитов начал душить Ермекпаева ремнем генератора, пока Груберт его избивал. Продолжалось это до тех пор, пока Сергей не перестал подавать признаков жизни. После чего спрятали труп в лесопосадке, а найденные у покойного 2 000 тенге потратили на такси и выпивку. Погибшему было 19 лет.
Сегодня, 4 января, суд признал Сеитова и Груберта виновными по ст. 99 ч. 2 п. п. 7, 8 УК РК (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших родителей и брата Сергея Ермекпаева, постановив взыскать с подсудимых 3 ммлн тенге в виде компенсации причиненного морального вреда в солидарном порядке (каждый заплатит половину суммы).
- Несмотря на отрицание умысла Сеитовым на причинение смерти Ермекпаеву, а Грубертом - вовсе причастности к убийству Ермекпаева, суд пришел к выводу о доказанности вины Сеитова и Груберта в совместном умышленном причинении смерти потерпевшему, - пояснила приговор судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Их вина в первую очередь доказывается показаниями Сеитова. Наличие крови потерпевшего на брюках Груберта свидетельствует о физическом контакте в момент причинения смерти и опровергает его доводы его непричастности к смерти Ермекпаева.
Суд посчитал что подсудимые, удушая потерпевшего ремнем от генератора, осознавали, что без притока кислорода Ермекпаев умрет. Корыстные побуждения подтверждаются тем, что все их действия были направлены на получение 5 000 тенге от Ермекпаева.
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Приговор обвиняемым в убийстве коллеги из-за 5 000 тенге вынесли в Костанае
Артем Марусич: Родственник Сеитова, который привез мужчин на место, уехал сразу же, Источник:www.ng.kz А на чём они труп увезли в лесопосадку? Сколько метров до неё... :-o