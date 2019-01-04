Задержан начальник отдела полиции Житикары
Начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района Костанайской области, а также глава отделения МПС этого же отдела обвиняются в коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью АДГСПК Армана Бердалина.
Кадры оперативного видео
- 21 декабря 2018 года Антикоррупционной службой Костанайской области задержаны при получении в группе лиц взятки в сумме 1,5 миллиона тенге начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района, подполковник полиции, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела, майор. Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам, - сообщил в ходе брифинга в Астане Арман Бердалин.
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Уйти от религиозных спекуляций
таноми52: Или, что ещё хуже, просто не способен? Тут вы правы, не способен. По крайней мере, без дополнительной помощи.
Задержан начальник отдела полиции Житикары
Зашёл на сайт ДП - и узнал фамилию. Следственная тайна - блин... :lol: :oops:
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
деньги берут, но ответственности не несут))) или это просто "платная стоянка", а не "охраняемая платная стоянка"
Главврача костанайского онкодиспансера и его заместителя подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге
за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов Источник:www.ng.kz - формулировочка ещё та , научились длинно говорить и ничего не сказать ....
Охрана на парковке есть, только гарантий нет
Хваленный БК-Строй, зачем людям нужна платная неохраняемая стоянка)