Задержан начальник отдела полиции Житикары

Начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района Костанайской области, а также глава отделения МПС этого же отдела обвиняются в коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью АДГСПК Армана Бердалина.

Кадры оперативного видео

- 21 декабря 2018 года Антикоррупционной службой Костанайской области задержаны при получении в группе лиц взятки в сумме 1,5 миллиона тенге начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района, подполковник полиции, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела, майор. Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам, - сообщил в ходе брифинга в Астане Арман Бердалин.

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