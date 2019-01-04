Определились призеры юношеского чемпионата Костанайской области по теннису

Плановый турнир проходил в Теннисном центре Костаная 3-4 января. В нем приняли участие 42 спортсмена.

Костанаец Григорий Кублик стал победителем турнира в группе от 10 лет и старше

- Это ежегодное юношеское первенство области, мы проводим его традиционно после Нового года 3-го числа, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Олег КРАВЧУК. - Принимают участие спортсмены из Костаная, Рудного и Лисаковска. Соревнование проводится по двум возрастным категориям: мальчики и девочки в возрасте до 10 лет, юноши и девушки в возрасте от 10 лет и старше. Самая многочисленная сетка этого турнира состоит из теннисисток в возрасте до 10 лет - их 16. Также хотелось бы отметить, что нашей теннисистке Милане Кулаевой присвоили первый взрослый разряд.

В группе старших девушек выступали 8 спортсменок, в группе старших юношей - 4 человека, в группе мальчиков - всего 3. По словам тренеров, небольшое количество участников объясняется тем, что сейчас зимние каникулы, дети находятся в разъездах со своими родителями, кто-то находится на больничном.

- Мы ждали большего количества детей, ну кто есть, тот есть, - отметил Кравчук. - Данный чемпионат области не является отбором на чемпионат РК. Просто Новый год открываем таким спортивным праздником.

Сильную игру в возрастной категории от 10 лет и старше показал костанаец Григорий КУБЛИК.

- Мне 10 лет из них 3 года я занимаюсь теннисом, - рассказал он. - Я благодарен своему папе, что привел меня именно в этот вид спорта. Вчера я одержал победу над Папертным 6:5, сегодня я победил Сафина 6:1 и в последнем матче победил со счетом 6:0.

Серебро в этой категории взял лисаковчанин Кирилл Папертный, 3 место - за Русланом со знаменитой фамилией Сафин (Костанай).

В группе до 10 лет все участники - из Костаная. Победителем турнира стал Мирон Модогоров, 2 место занял Иван Бубнов, бронза досталась Давиду Мстояну.

Среди девушек в возрасте от 10 лет и старше места распределились так: Камила Жангельдинова на первом, Ирина Дьячук на втором и Диана Мамедова на третьем месте. Все призеры - из Костаная.

Луиза Мамедова заняла 3 место в группе девочек до 10 лет

Среди девочек победила Милана Ботбаева, серебро взяла Айлана Букенова, третье место заняла Луиза Мамедова. Также все призеры - из Костаная.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА