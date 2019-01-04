Провести ревизию назначенной базовой пенсии поручил Министерству труда Сагинтаев

Министерству труда и социальной защиты населения поручили провести ревизию назначенной базовой пенсии на предмет корректности учёта стажа, сообщается в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса Парламента.

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По результатам ревизии министерство дополнительно изучит вопрос расчёта трудового стажа при назначении базовой пенсии, сообщает informburo.kz.

"Об итогах проведённой работы вы будете проинформированы министерством дополнительно", – сообщил в своём ответе Бакытжан Сагинтаев.

Он напомнил, что с 1 июля 2018 года введена новая методика назначения базовой пенсии, в соответствии с которой её размер устанавливается дифференцированно каждому получателю в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе (до 1 января 1998 года), а также периоды перечисления обязательных пенсионных взносов, которые подтверждаются сведениями из централизованной базы данных.

Обязательные пенсионные взносы перечисляются в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом и Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". При исчислении стажа участия в пенсионной системе учитываются особый порядок и сроки перечисления обязательных пенсионных взносов отдельными категориями плательщиков, говорится в ответе.

"К примеру, для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и других субъектов, применявших специальный налоговый режим, предусмотрено, что в случае перечисления в Единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, стаж участия в пенсионной системе будет равен одному году", – сообщил Бакытжан Сагинтаев.

28 ноября 2018 года мажилисмен Артур Платонов указал на недостатки в расчёте стажа при начислении базовой пенсии. Он отметил, что зачастую стаж, указанный в трудовой книжке, не совпадает с периодом перечисления обязательных пенсионных взносов.