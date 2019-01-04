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Провести ревизию назначенной базовой пенсии поручил Министерству труда Сагинтаев

informburo.kz

4 января 2019, 16:02 |  Государство

Министерству труда и социальной защиты населения поручили провести ревизию назначенной базовой пенсии на предмет корректности учёта стажа, сообщается в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса Парламента.

Фото tengrinews.kz

По результатам ревизии министерство дополнительно изучит вопрос расчёта трудового стажа при назначении базовой пенсии, сообщает informburo.kz.

"Об итогах проведённой работы вы будете проинформированы министерством дополнительно", – сообщил в своём ответе Бакытжан Сагинтаев.

Он напомнил, что с 1 июля 2018 года введена новая методика назначения базовой пенсии, в соответствии с которой её размер устанавливается дифференцированно каждому получателю в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе (до 1 января 1998 года), а также периоды перечисления обязательных пенсионных взносов, которые подтверждаются сведениями из централизованной базы данных.

Обязательные пенсионные взносы перечисляются в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом и Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". При исчислении стажа участия в пенсионной системе учитываются особый порядок и сроки перечисления обязательных пенсионных взносов отдельными категориями плательщиков, говорится в ответе.

"К примеру, для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и других субъектов, применявших специальный налоговый режим, предусмотрено, что в случае перечисления в Единый накопительный пенсионный фонд не менее годовой суммы обязательных пенсионных взносов, подлежащей уплате за соответствующий налоговый период, стаж участия в пенсионной системе будет равен одному году", – сообщил Бакытжан Сагинтаев.

28 ноября 2018 года мажилисмен Артур Платонов указал на недостатки в расчёте стажа при начислении базовой пенсии. Он отметил, что зачастую стаж, указанный в трудовой книжке, не совпадает с периодом перечисления обязательных пенсионных взносов.
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§ drakon
Re: Провести ревизию назначенной базовой пенсии поручил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15495
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.01.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боятся, что слишком много - начислили?
Слишком большая пенсия - будет?
Сократить пенсию - надо... :-o
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