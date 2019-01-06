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Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна

"Важным фактором снижения цен является производительность труда. У нас и тут не все благополучно"
6 января 2019, 11:32 |  Мнения

С 1 января 2019 года по поручению президента в Казахстане снижаются тарифы на коммунальные услуги. Правда, их снижают на такой мизерный процент, что по сравнению с такими "щедротами" от власти Гобсек выглядит безудержным транжиром и мотом. Но все равно хорошее дело.

Я по образованию экономист и не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Значит, они были необоснованно завышены? Тогда по логике должно последовать следующее указание Назарбаева - разобраться, кто завышал эти тарифы, куда шли излишне изымаемые деньги и т. д. А то, что все эти добавочные придумываемые коэффициенты. накрутки, надбавки и прочее оседали в карманах не только местных, но и столичных чиновников, можно предположить.

Но ладно, главное - чтобы это снижение не оказалось кратковременным. Говорят же, что одна ласточка не делает весну. и даже две не создадут закономерность. Пройдет немного времени и тарифы могут прыгнуть еще на большую высоту.

Известно, что снижение экономической отдачи власть всегда компенсирует увеличением поборов с народа. Плутарх заметил: тот, кто умеет говорить, умеет и выбирать для этого время. Мы знаем, что Назарбаев и говорить красиво умеет, и время выбрал удачное. Другой древнегреческий философ Анахарис заметил, что у эллинов говорят умные, а дела решают дураки. Боюсь, что наши чиновники найдут тысячу причин и инициатива президента быстро сойдет на нет.

Понижение цен у нас практически невозможно. Наш рынок принял деструктивный характер. Сначала - жадные приватизаторы, продажные чиновники, курс на скорейшее построение капитализма, потом - надо охранять награбленное, а для этого плевать на законы.

О каком понижении цен может идти речь? У нас избыток бензина, а цены растут. Почему? Потому что, если можно содрать восьмую шкуру, то ее надо содрать. Такое ощущение что наверху считают всех внизу овцами, которых Господь Бог создал для того,чтобы стричь.

При повышении цен на коммунальные услуги, чиновники кивали на Запад - мол, там так. А когда речь заходит о превосходстве европейских социальных стандартов, нам твердят об особом пути Казахстана.

Важным фактором снижения цен является производительность труда. У нас и тут не все благополучно. Эксперты Всемирного банка в декабре 2018 года отметили, что в Казахстане из-за неэффективного управления и масштабной коррупции падает производительность труда. Может, нашим властям поучиться эффективному управлению у Сталина? Сталин был великий кровавый злодей, но Сталин был и великий администратор и лидер. Принял страну с сохой, а сдал с атомной бомбой. При нем все считали в конкретных показателях - тонны, километрами т. д. В этих же показателях доводились задания. Это позволило быстро восстановить народное хозяйство, разрушенное войной. Кроме того, начиная с 1947 года, постоянно снижались цены.

Сейчас предприятия отчитываются по стоимости произведенной продукции, в результате чего цены снижать стало невозможно. Выпустил меньше, повысил цену и вешай ордена. Систему надо менять и усиливать контроль, может, тогда цены удержим.
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Комментарии к новости
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§ Медный
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
километраыи
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* Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6295
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.01.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392?1546755610

У нас даже курс перед выборами и ещё пол года после, держали в 2 раза ниже реального,а чё там какая то коммуналка.
Цитата:
У нас избыток бензина, а цены растут Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392?1546755610

Бензин как раз таки и не растёт,дизель дороже бензина вот это нонсенс.
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§ Тимур Гафуров
Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 06.01.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Код:
километраыи

Исправлено. Спасибо
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§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я по образованию экономист и не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Значит, они были необоснованно завышены?


Вовсе необязательно. Просто их нужно снизить. Вот их и снизили.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты Всемирного банка в декабре 2018 года отметили, что в Казахстане из-за неэффективного управления и масштабной коррупции падает производительность труда. Может, нашим властям поучиться эффективному управлению

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33392#792243

Вот странное дело... Избавились от старых управленцев, за 25 лет потратили огромные деньги на 13 тысяч болашаковцев (программа покрывает все расходы студента, связанные с обучением, включая перелет, проживание, питание, медстраховку и даже учебники. Стипендия, если, к примеру, это Америка или Великобритания, составляет около 2 тысяч долларов, в России 1 300 долларов, в Китае — 800 долларов.) 99 % выпускников вернулись в Казахстан. Где отдача? Где эффект от продвинутого до невероятного (западного) уровня управления? Или болашаковцам ход
так называемые "старперы" не дают?
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
так называемые "старперы" не дают?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792244&topic_id=36513&forumid=1&1546762374


Система Саке-Баке, откаты и пр. Будь хоть какое образования. Будешь грузить муку в мешках. Если своего ничего нет.
А если куда и пристроишся типа в гос. учреждения, то ведь тоже придётся под коллектив подстраиваться... Против течения гребсти не просто.
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