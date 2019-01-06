Николай ВОРОНИН: Непредсказуемая страна

"Важным фактором снижения цен является производительность труда. У нас и тут не все благополучно"

С 1 января 2019 года по поручению президента в Казахстане снижаются тарифы на коммунальные услуги. Правда, их снижают на такой мизерный процент, что по сравнению с такими "щедротами" от власти Гобсек выглядит безудержным транжиром и мотом. Но все равно хорошее дело.

Я по образованию экономист и не понимаю, как можно по указанию одного человека снизить тарифы. Такое возможно только у нас. Значит, они были необоснованно завышены? Тогда по логике должно последовать следующее указание Назарбаева - разобраться, кто завышал эти тарифы, куда шли излишне изымаемые деньги и т. д. А то, что все эти добавочные придумываемые коэффициенты. накрутки, надбавки и прочее оседали в карманах не только местных, но и столичных чиновников, можно предположить.

Но ладно, главное - чтобы это снижение не оказалось кратковременным. Говорят же, что одна ласточка не делает весну. и даже две не создадут закономерность. Пройдет немного времени и тарифы могут прыгнуть еще на большую высоту.

Известно, что снижение экономической отдачи власть всегда компенсирует увеличением поборов с народа. Плутарх заметил: тот, кто умеет говорить, умеет и выбирать для этого время. Мы знаем, что Назарбаев и говорить красиво умеет, и время выбрал удачное. Другой древнегреческий философ Анахарис заметил, что у эллинов говорят умные, а дела решают дураки. Боюсь, что наши чиновники найдут тысячу причин и инициатива президента быстро сойдет на нет.

Понижение цен у нас практически невозможно. Наш рынок принял деструктивный характер. Сначала - жадные приватизаторы, продажные чиновники, курс на скорейшее построение капитализма, потом - надо охранять награбленное, а для этого плевать на законы.

О каком понижении цен может идти речь? У нас избыток бензина, а цены растут. Почему? Потому что, если можно содрать восьмую шкуру, то ее надо содрать. Такое ощущение что наверху считают всех внизу овцами, которых Господь Бог создал для того,чтобы стричь.

При повышении цен на коммунальные услуги, чиновники кивали на Запад - мол, там так. А когда речь заходит о превосходстве европейских социальных стандартов, нам твердят об особом пути Казахстана.

Важным фактором снижения цен является производительность труда. У нас и тут не все благополучно. Эксперты Всемирного банка в декабре 2018 года отметили, что в Казахстане из-за неэффективного управления и масштабной коррупции падает производительность труда. Может, нашим властям поучиться эффективному управлению у Сталина? Сталин был великий кровавый злодей, но Сталин был и великий администратор и лидер. Принял страну с сохой, а сдал с атомной бомбой. При нем все считали в конкретных показателях - тонны, километрами т. д. В этих же показателях доводились задания. Это позволило быстро восстановить народное хозяйство, разрушенное войной. Кроме того, начиная с 1947 года, постоянно снижались цены.

Сейчас предприятия отчитываются по стоимости произведенной продукции, в результате чего цены снижать стало невозможно. Выпустил меньше, повысил цену и вешай ордена. Систему надо менять и усиливать контроль, может, тогда цены удержим.