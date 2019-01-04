Ушедшую из дома 1 января девушку ищут в Костанае

Южный отдел полиции управления полиции Костаная разыскивает без вести пропавшую жительницу областного центра Александру Андреевну Тритенкову 28.11.1994 г.р.

Как собщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, Тритенкова ушла из дома 1 января 2019 года, примерно в 10 часов. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения. Была одета: черная куртка с капюшоном, гамаши черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.