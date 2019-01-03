Назарбаев подписал закон о кино

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о кинематографии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото: akorda.kz

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О кинематографии", направленный на установление правовых основ в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.

Фильмы, прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.

Прокат национальных фильмов должен осуществляться на казахском языке и, при необходимости, на других языках.

Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является декларативной.

"В страну ввозится около 300 фильмов, фактически весь их прокат производится без версии на казахском языке. Это объясняется многими причинами, одна из которых - затратность для правообладателя. Фактические затраты на профессиональный дубляж могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана. В Китае, США обязательным условием является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов", - рассказал министр, выступая в сенате.

Также законом прописана возрастная классификация фильмов с присвоением возрастных категорий.

Закон определяет правовые основы функционирования Государственного центра поддержки национального кино, который станет единым оператором по предоставлению государственной финансовой поддержки кинематографии.

Вводится новая модель государственного финансирования национального кино. При правительстве Казахстана в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов создается консультативно-совещательный орган - Межведомственная комиссия по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

Закон предполагает создание единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, которая обеспечит систематизацию и учет фильмов. Согласно принятым нормам, прокат и показ фильма на территории Казахстана, за исключением случаев показа фильма на фестивалях, семинарах, в ретроспективе, будет осуществляться только при его регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с выданным прокатным удостоверением.