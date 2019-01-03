Женщине, донором которой стал ее арестованный в Костанае брат, сделали трансплантацию

Онкобольной женщине, донором для которой стал ее арестованный брат, сделали операцию по пересадке костного мозга. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила мать онкобольной Раиса Арестанова.

Фото из личного архива Жулдыз Арестановой

"25, 26 декабря был забор крови, и 26-го кровь прокапали Жулдыз, если так можно выразиться. Перенесла трансплантацию она относительно хорошо, я не медик, я не могу судить, насколько все хорошо. У Жулдыз настроение боевое, она говорит, лежать ей некогда, дома ее ждет ребенок", - рассказала Раиса Арестанова.

Сама Жулдыз чувствует себя неплохо. На данный момент женщина проходит реабилитацию.

"Всем огромное спасибо, кто принял участие в моей судьбе, кто не остался равнодушным. Я чувствую поддержку людей, и это дает мне силы. Сейчас, конечно, непросто, но я стараюсь. Потихоньку занимаюсь даже на беговой дорожке", - сообщила по телефону Жулдыз Арестанова.

Напомним, задержанный за хранение наркотиков Нурлан Арестанов не мог стать донором для собственной сестры из-за того, что оказался в неволе. А он был единственной надеждой на спасение 31-летней Жулдыз, которой врачи поставили неутешительный диагноз "рак крови". В октябре прошлого года мужчину при содействии Департамента полиции Костанайской области этапировали в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии из СИЗО Костаная. Но стать донором на тот момент мужчина не смог из-за обострившегося гепатита С. Нурлану Арестанову пришлось вновь вернуться в Костанай и уже в СИЗО пройти дорогостоящее лечение, после чего в декабре 2018 года мужчину вновь этапировали в Астану.