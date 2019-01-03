"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Ольга ЛИХОГРАЙ
Предварительное слушание по уголовному делу в отношении двух подсудимых, 30-летнего Анатолия ШЕВЧЕНКО и 26-летнего Руслана АЖАНОВА, началось в суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 3 января. Они обвиняются в покушении на изнасилование, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой.
Ее убийство потрясло весь Казахстан. Девушка вышла на пробежку вечером 20 июля 2018 года и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.
Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. До начала предварительного слушания корреспонденты «НГ» успели поговорить с родственниками погибшей.
- Чувствую себя, как зверь загнанный в клетку, - рассказала «НГ» мама Даши Ольга ПОКАТАЕВА. - Наглоталась таблеток. Очень сильно волнуюсь, не знаю, что со мной будет, когда их увижу.
- У меня уже руки трясутся, - добавляет тетя Даши Валентина СЕМЕНКОВА. - Думаю, Даша их уже простила, она была очень светлым и чистым человечком. Но вот как нам все это простить? Будем просить для них пожизненного срока.
Мама Даши говорит, что «вся Затоболовка до сих пор на ушах», а соболезнования поступают не только от казахстанцев, но и от жителей других стран.
- Звонят русскоговорящие жители Германии, США, Латинской Америки, других стран, которые прочитали об этом убийстве в интернете, - говорит Ольга Покатаева. - Выражают соболезнования, говорят слова поддержки. Меня сильно возмущает, что меня не пригласили в качестве потерпевшей на суд по полицейским, которых осудили за халатность. И еще считаю, что 1,5 года колонии-поселения — слишком маленький срок за такую халатность.
Два сотрудника дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летний Алмат Ермаканов и 24-летний Руслан Рыжевол были приговорены к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении 5 октября 2018 года. Они были признаны виновными в том, что, выехав на место предполагаемого убийства, проявили халатность и не стали тщательно обследовать местность в поиске тела девушки..
После вынесения приговора на брифинге судья пояснял журналистам, что на момент приезда полицейских Дарья Махартова еще была жива.
Оба обвиняемых в убийстве Даши, когда их заводили в зал, закрывались от фотографов: Ажанов надел медицинскую маску, а Шевченко прикрывался белым листом бумаги. После того, как они зашли в зал, прессу попросили удалиться. На слушании остались только участники процесса.
По данным родственников Махартовой, Ажанов - житель Затобольска, имеет двух маленьких детей, Шевченко приехал на заработки из Узункольского района. Оба ранее судимы.
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"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
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"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: И это еще и озвучивать в открытом процессе? Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
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"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
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