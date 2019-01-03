Форум
Victor Yang
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия. Источник:www.ng.kz Если будет ПЛС - вряд...
03.01.19 17:25
yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: И это еще и озвучивать в открытом процессе? Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
03.01.19 17:08
Vital
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: А как будто не кто не знает что они делали с девушкой . А суд значит почему закрытый? Скорей всего не первое такое у них " крутое " преступление а видимо уже было. И их...
03.01.19 17:05
Солнышко
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
yudjin: Зачем делать закрытым такой процесс? Источник:www.ng.kz Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и...
03.01.19 16:23
Khalisi
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
сайлау курманов: Одна я жалуюсь на шум соседей, мой участковый говорит: ну пошумят и перестанут. Где, как, кто работает?
03.01.19 16:22
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 января 2019, 12:02 |  Криминал

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении двух подсудимых, 30-летнего Анатолия ШЕВЧЕНКО и 26-летнего Руслана АЖАНОВА, началось в суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 3 января. Они обвиняются в покушении на изнасилование, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой.

Ее убийство потрясло весь Казахстан. Девушка вышла на пробежку вечером 20 июля 2018 года и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.

Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. До начала предварительного слушания корреспонденты «НГ» успели поговорить с родственниками погибшей.

- Чувствую себя, как зверь загнанный в клетку, - рассказала «НГ» мама Даши Ольга ПОКАТАЕВА. - Наглоталась таблеток. Очень сильно волнуюсь, не знаю, что со мной будет, когда их увижу.

- У меня уже руки трясутся, - добавляет тетя Даши Валентина СЕМЕНКОВА. - Думаю, Даша их уже простила, она была очень светлым и чистым человечком. Но вот как нам все это простить? Будем просить для них пожизненного срока.

Мама Даши говорит, что «вся Затоболовка до сих пор на ушах», а соболезнования поступают не только от казахстанцев, но и от жителей других стран.

- Звонят русскоговорящие жители Германии, США, Латинской Америки, других стран, которые прочитали об этом убийстве в интернете, - говорит Ольга Покатаева. - Выражают соболезнования, говорят слова поддержки. Меня сильно возмущает, что меня не пригласили в качестве потерпевшей на суд по полицейским, которых осудили за халатность. И еще считаю, что 1,5 года колонии-поселения — слишком маленький срок за такую халатность.

Два сотрудника дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летний Алмат Ермаканов и 24-летний Руслан Рыжевол были приговорены к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении 5 октября 2018 года. Они были признаны виновными в том, что, выехав на место предполагаемого убийства, проявили халатность и не стали тщательно обследовать местность в поиске тела девушки..

После вынесения приговора на брифинге судья пояснял журналистам, что на момент приезда полицейских Дарья Махартова еще была жива.

Оба обвиняемых в убийстве Даши, когда их заводили в зал, закрывались от фотографов: Ажанов надел медицинскую маску, а Шевченко прикрывался белым листом бумаги. После того, как они зашли в зал, прессу попросили удалиться. На слушании остались только участники процесса.

По данным родственников Махартовой, Ажанов - житель Затобольска, имеет двух маленьких детей, Шевченко приехал на заработки из Узункольского района. Оба ранее судимы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.01.19 14:11 Назарбаев подписал закон о кино
03.01.19 13:25 Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
03.01.19 12:24 Женщине, донором которой стал ее арестованный в Костанае брат, сделали трансплантацию
03.01.19 11:39 Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин из чужих автомобилей в Костанае
03.01.19 09:56 МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
02.01.19 16:24 Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
02.01.19 11:27 В Казахстане отменяется заочная форма обучения
02.01.19 10:15 В Магнитогорске опять ЧП - взрыв в маршрутке, трое погибли
02.01.19 09:46 Мороз однако - Казгидромет о прогнозе на начало января
02.01.19 08:56 Как взять кредит и не остаться без дома - советы юриста

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Khalisi
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звери
Профайл

§ Khalisi
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой жестокостью нужно обладать, чтобы сделать такое с человеком?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб в аду сгорели. Сволочи вместе с родней
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чём - состояла, Следственная Тайна?... 8-)
Профайл

§ yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями, которые началось в суде по уголовным делам Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем делать закрытым такой процесс? Это же не коррупционеров чиновников судят, которые много чего интересного могут рассказать. Тут вроде как виновные есть, других нет...паровозом никого не потащат...
Или боятся огласки возможных нестыковок? Люди же уже не верят в правосудие.

[Исправлено: yudjin, 03.01.2019 - 12:31]
Профайл

§ Солнышко
Re: "Будем настаивать на пожизненном" - родственники...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.01.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Зачем делать закрытым такой процесс?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33382

Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и озвучивать в открытом процессе? Именно для таких случаев и предусмотрены закрытые процессы в соответствии с законодательством.
Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия.
Профайл

§ Vital
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

А как будто не кто не знает что они делали с девушкой . А суд значит почему закрытый? Скорей всего не первое такое у них " крутое " преступление а видимо уже было. И их прошлые возможно " наши" корумпированно органы уже закрыли их другими типами , обычно нариками. Не факт . Ну не стало веры нашим органам.
Профайл

§ yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
И это еще и озвучивать в открытом процессе?

Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
Профайл

§ Victor Yang
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11116
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792026&topic_id=36477&forumid=1&1546514669

Если будет ПЛС - вряд ли. Там почти все такие сидят.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 0
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх