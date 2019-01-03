Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин из чужих автомобилей в Костанае

Костанаец Ержан Баекенов случайно стал свидетелем преступления. Трое молодых людей сливали бензин с чужой автомашины в одном из костанайских дворов по улице Северная.

Иллюстративное фото

- Поскольку Баекенов ранее служил в батальоне дорожно-патрульной полиции и не раз сталкивался с преступниками и нарушителями, в сложившейся ситуации он сориентировался быстро, - сообщает пресс-служа ДП Костанайской области. - Заметив свидетеля, они стали убегать в сторону своего автомобиля, но не успели на нем уехать и вынужденно скрылись пешком в жилом массиве города.

Ержан Баякенов вызвал полицию и остался на месте преступления. Вскоре молодые люди вернулись во двор, где осталась их машина. Там бывший полицейский их и задержал.

Подозреваемых доставили в Северный отдел полиции Костаная, уточняет пресс-служба. Это жители Костаная и поселка Затобольск.

По данному факту проводится досудебное расследование.



