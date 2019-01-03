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Солнышко: Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия. Источник:www.ng.kz Если будет ПЛС - вряд...
03.01.19 17:25
yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: И это еще и озвучивать в открытом процессе? Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
03.01.19 17:08
Vital
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: А как будто не кто не знает что они делали с девушкой . А суд значит почему закрытый? Скорей всего не первое такое у них " крутое " преступление а видимо уже было. И их...
03.01.19 17:05
Солнышко
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
yudjin: Зачем делать закрытым такой процесс? Источник:www.ng.kz Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и...
03.01.19 16:23
Khalisi
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Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин из чужих автомобилей в Костанае

3 января 2019, 11:39 |  Криминал

Костанаец Ержан Баекенов случайно стал свидетелем преступления. Трое молодых людей сливали бензин с чужой автомашины в одном из костанайских дворов по улице Северная.

Иллюстративное фото

- Поскольку Баекенов ранее служил в батальоне дорожно-патрульной полиции и не раз сталкивался с преступниками и нарушителями, в сложившейся ситуации он сориентировался быстро, - сообщает пресс-служа ДП Костанайской области. - Заметив свидетеля, они стали убегать в сторону своего автомобиля, но не успели на нем уехать и вынужденно скрылись пешком в жилом массиве города.

Ержан Баякенов вызвал полицию и остался на месте преступления. Вскоре молодые люди вернулись во двор, где осталась их машина. Там бывший полицейский их и задержал.

Подозреваемых доставили в Северный отдел полиции Костаная, уточняет пресс-служба. Это жители Костаная и поселка Затобольск. 

По данному факту проводится досудебное расследование.


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§ Khalisi
Re: Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец бывший полицейский!
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§ сайлау курманов
Re: Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На моем старом фольце невозможно слить бензин. Там стоит чтото не пускающии шланг вовнутрь
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§ лимон
Re: Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.01.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фоне "мы-братва, мы-банда" неоднозначная новость
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