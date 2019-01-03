Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
Артём МАРУСИЧ
ЧП произошло 2 января. Без крыши над головой осталась семья Исмагуловых - муж, жена и их десятилетний сын. Сгорело все: холодильник, морозильная камера, стиральная машина, телевизор. От дома остались только стены.
- Вечером дым почувствовал, - рассказал "НГ" глава семейства Самат ИСМАГУЛОВ. - У меня отдельно стояла печь в кочегарке, я туда забежал, а там полыхает возле печи. Там лежал газовый баллончик, я его схватил, чтобы выкинуть, он вспыхнул. Обжёг лицо и руку, волдыри сильные, но отпустили лечиться амбулаторно. Пока непонятно, как дом восстанавливать будем. Что делать, с чего начинать - мы просто в шоке.
- Я пыталась воды набрать, но с крана быстро не наберешь, - сожалеет Елена ИСМАГУЛОВА. - Увидела, что у мужа носок горит, волосы сгорели - я его потушить успела. Он говорит: срочно выходи. Все так быстро произошло - я успела выйти в сланцах, муж босиком выскочил.
По словам Самата, в пожаре уцелело лишь немного вещей, которые находились в дальней комнате. Сейчас семья погорельцев живет у родственников.
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