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Victor Yang
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: Я очень надеюсь, что в тех местах, где они будут отбывать наказание (пожизненное, думаю, не меньше) ними совершат примерно такие же действия. Источник:www.ng.kz Если будет ПЛС - вряд...
03.01.19 17:25
yudjin
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: И это еще и озвучивать в открытом процессе? Возможно и так. А зачем делать закрытым процесс с полицейскими, которые проявили халатность? У них статьи совсем другие были.
03.01.19 17:08
Vital
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
Солнышко: А как будто не кто не знает что они делали с девушкой . А суд значит почему закрытый? Скорей всего не первое такое у них " крутое " преступление а видимо уже было. И их...
03.01.19 17:05
Солнышко
"Будем настаивать на пожизненном" - родственники убитой Дарьи Махартовой перед предварительными слушаниями
yudjin: Зачем делать закрытым такой процесс? Источник:www.ng.kz Вы видели перечень статей УК по которым их обвиняют? Вы хотя бы примерно представляете, что они делали с девушкой? И это еще и...
03.01.19 16:23
Khalisi
МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам
сайлау курманов: Одна я жалуюсь на шум соседей, мой участковый говорит: ну пошумят и перестанут. Где, как, кто работает?
03.01.19 16:22
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Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района

Артём МАРУСИЧ

3 января 2019, 13:25 |  Происшествия

ЧП произошло 2 января. Без крыши над головой осталась семья Исмагуловых - муж, жена и их десятилетний сын. Сгорело все: холодильник, морозильная камера, стиральная машина, телевизор. От дома остались только стены.


- Вечером дым почувствовал, - рассказал "НГ" глава семейства Самат ИСМАГУЛОВ. - У меня отдельно стояла печь в кочегарке, я туда забежал, а там полыхает возле печи. Там лежал газовый баллончик, я его схватил, чтобы выкинуть, он вспыхнул. Обжёг лицо и руку, волдыри сильные, но отпустили лечиться амбулаторно. Пока непонятно, как дом восстанавливать будем. Что делать, с чего начинать - мы просто в шоке.


- Я пыталась воды набрать, но с крана быстро не наберешь, - сожалеет Елена ИСМАГУЛОВА. - Увидела, что у мужа носок горит, волосы сгорели - я его потушить успела. Он говорит: срочно выходи. Все так быстро произошло - я успела выйти в сланцах, муж босиком выскочил.


По словам Самата, в пожаре уцелело лишь немного вещей, которые находились в дальней комнате. Сейчас семья погорельцев живет у родственников.
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§ arman_kst
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летом строить заново надо.
А пока можно снять комнату в общежитии на КСК (30 тыс)
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§ Vital
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Фигня проблема. В месяц 500 000 штук у средней семьи. Через месяц купят себе все потереные вещи, бытовую технику. Ипотеку возьмут и буду 50 000 в месяц платить. Проблема закрыта.
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§ Khalisi
Re: Частный дом сгорел в поселке Джамбул Костанайского района
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 03.01.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А, ну да же.
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