МВД о грядущей реформе: Казахстанцы оценят все по результатам

В МВД прокомментировали частое появление скандальных видеороликов с сотрудниками полиции, вызывающих шквал критики со стороны населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Во многом претензии граждан обоснованы, отметил в телефонной беседе официальный представитель ведомства Алмас Садубаев. По его словам, некоторые сотрудники откровенно позорят службу. В МВД реагируют на конструктивную критику и тщательно изучают каждый факт непристойного поведения, принимая меры по недопущению подобных случаев.

"Конструктивная критика для нас является важным фактором для совершенствования, мы работаем над каждой. Но думаю, вы со мной согласитесь, что единичные конкретные случаи не характеризуют всю систему полиции. Большинство полицейских с честью исполняют свои служебные обязанности, они борются с преступностью, рискуя собственной жизнью, обеспечивают общественный правопорядок. Тем не менее мы согласны, что в органах внутренних дел давно назрели системные преобразования", - сказал Садубаев.

Представитель МВД РК напомнил, что принята дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, в которой определены основные направления реформирования полицейской системы страны. В первую очередь будет проведена внеочередная аттестация всех сотрудников полиции. В числе первых внеочередную аттестацию пройдут преподаватели пяти вновь создаваемых полицейских академий.

"Будут применяться строжайшие критерии оценки, что позволит сформировать качественный и эффективный преподавательский состав, укрепление которого даст возможность подготовки полицейских новой формации. В целом нам предстоит огромная работа по ребрендингу казахстанской полиции. Граждане оценят все по результатам", - уверен директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД.

Он также добавил, что основным звеном преобразований выступает сам полицейский, его отношение к своим профессиональным обязанностям и изменение его образа в глазах граждан.

Новую волну негатива со стороны казахстанцев вызвало видео с полицейскими, на котором должностное лицо Карагандинской академии МВД РК поздравляет коллег с наступающим 2019 годом. В частности, из его уст звучат такие слова: "Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика".