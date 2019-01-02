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Алиса
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оййй, такие вещи уже , по-моему, можно не сообщать...
02.01.19 14:19
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: наши других Алекс, это ты о чём? Лечишся... :lol:
02.01.19 14:12
Сабыр
В Магнитогорске опять ЧП - взрыв в маршрутке, трое погибли
Ну,ну давайте опять про газ. Теракт очередной.
02.01.19 12:45
Vital
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Victor Yang: Как у меня в подьезде наверно. В 2 х комнатах живут, бабушка и дедушка на пенсии с ними дочь и сын, все работают. Тогда все получается. Но с такой арифметикой завтра могут и...
02.01.19 11:51
Victor Yang
Назарбаев: семья в Казахстане в среднем зарабатывает 500 тысяч тенге
Как-то даже математически не сходится - если средняя зп по стране 160 тысяч, то средняя по семье - 320, но никак не 500. Или, может, имеется ввиду семья, живущая тремя поколениями вместе?
02.01.19 09:06
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Мороз однако - Казгидромет о прогнозе на начало января

2 января 2019, 09:46 |  Общество

Сегодня, 2 января, в Костанайской области  сохранится морозная погода: ночью 23-30, днём 14-19 градусов мороза. И если на юго-западе, юге и юго-востоке республики по предварительному прогнозу Казгидромета средняя за месяц температура воздуха в январе ожидается выше нормы на 1°С , то на остальной территории январь останется январем.

Фото top.st

В начале первой декады северные, северо-восточные и центральные регионы республики будут находится под влиянием холодного антициклона. Столбики термометров будут понижаться ночью до 25-30, местами 35 мороза, днем до 15-20, местами 25 мороза.
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