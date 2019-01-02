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Мороз однако - Казгидромет о прогнозе на начало января
2 января 2019, 09:46 | Общество
Сегодня, 2 января, в Костанайской области сохранится морозная погода: ночью 23-30, днём 14-19 градусов мороза. И если на юго-западе, юге и юго-востоке республики по предварительному прогнозу Казгидромета средняя за месяц температура воздуха в январе ожидается выше нормы на 1°С , то на остальной территории январь останется январем.
Фото top.st
В начале первой декады северные, северо-восточные и центральные регионы республики будут находится под влиянием холодного антициклона. Столбики термометров будут понижаться ночью до 25-30, местами 35 мороза, днем до 15-20, местами 25 мороза.
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