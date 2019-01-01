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Пост главного тренера ФК «Тобол» займет Владимир Газзаев

1 января 2019, 22:57 |  Спорт

Футбольный клуб "Тобол" сменил главного тренера. Контракт с Мареком Зубом, занимавшим этот пост в прошлом сезоне, подписан не будет. Место Зуба займет Владимир Газзаев. Об этом официально сообщила пресс-служба ФК.

Фото zimbio.com

"Тренер, выведший владикавказскую «Аланию» в РФПЛ, подпишет контракт на первых сборах «Тобола» в Турции", - говорится в сообщении.

Газзаев дебютировал во владикавказской «Алании» в качестве помощника главного тренера в 2009 году. В 2011 году, будучи главным тренером, он вывел клуб в высший футбольный дивизион России.

В 2014 году Газзаев завоевал с «Актобе» серебряные медали чемпионата Казахстана и стал финалистом Кубка РК.

Последнее место работы Владимира Газзаева – тренер-консультант ФК «Локомотив» (Москва).
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