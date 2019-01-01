В Москве обрушился переход над катком в парке Горького. Есть пострадавшие

В Москве во время новогодних гуляний обрушился деревянный переход над катком в парке имени Горького.Произошло это прямо во время звучания гимна. По официальным данным 13 человек получили травмы. К счастью угрожающих жизни - нет.

На видео, запечатлевшем присшествие, видно, что мостик переполнен людьми и в одном месте прогибается. В какой-то момент конструкции не выдерживают и обрушиваются.

- В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, - говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА.

Он пообещал москвичам разобраться в причинах произошедшего.