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dandiv
Сертификат на покупку семи комплектов компьютерной техники получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае
В белом ветре комп не игровой примерно 150 000 тнг Компьютер Dell Vostro 270 MT (210-40708) (Процессор: Intel Pentium / Тактовая частота, ГГц: 2.9 / Оперативная память: 2 Гб / Оптическое устройство:...
01.01.19 14:48
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Да пасмурно и +7, тоже не солнечно :lol: Но что бы Меркель не поздравила... не порядок однако ;-) Пойдём в сауну греться :lol: С Новым Годом! Пусть и свиньи, главное оставаться...
01.01.19 14:46
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Виталий, как там у Вас? У нас, вчера, ровно в 24 часа, дождь начался. Такого ещё небыло... :lol: Сейчас тоже дождь - идёт... :oops:
01.01.19 14:37
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Анжела так и не пришла :-x Новый год сам пришёл! :lol: Первый раз такое ;-)
01.01.19 14:26
Трэвэл
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
Да тут у вас прям страдальческие настроения, сериалы что ли на досуге смотрите? А у некоторых комментаторов паранойя прослеживается... Им всё время что-то кажется, им недоплачивают, от них что-то...
01.01.19 13:35
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В Москве обрушился переход над катком в парке Горького. Есть пострадавшие

1 января 2019, 10:07 |  Происшествия

В Москве во время новогодних гуляний обрушился деревянный переход над катком в парке имени Горького.Произошло это прямо во время звучания гимна. По официальным данным 13 человек получили травмы. К счастью угрожающих жизни - нет.

На видео, запечатлевшем присшествие, видно, что мостик переполнен людьми и в одном месте прогибается. В какой-то момент конструкции не выдерживают и обрушиваются.

- В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, - говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА.

Он пообещал москвичам разобраться в причинах произошедшего.
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