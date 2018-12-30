Сертификат на покупку 7 компьютеров получили воспитанники детской деревни "Жануя" в Костанае

2 000 000 тенге на приобретение компьютерной техники обитателям детской деревни семейного типа «Жануя» подарил к новому году аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Гостей в "Жануе" принимали вчера, 29 декабря.





Средства пойдут на обновление устаревших компьютеров в каждой из семи квартир деревни, где может проживать по 7 детей. Сейчас в "Жануе" 45 воспитанников. Около 30 встречали гостей. Отальные были заняты в секциях и кружках.

К двум миллионам прилагались сладкие подарки и добрые пожелания.





Дети в свою очередь вручили акиму картину.

- Мы рады обновлению, - рассказала «НГ» директор костанайской детской деревни семейного типа “Жануя” Ольга КОЗЛЮК. - Вообще же мы ни в чем не нуждаемся - все что нам нужно мы получаем. Полностью идет обновление мягкого инвентаря и техники вот сейчас.

По словам директора, бюджет «Жануи» в 2019 году составит 88 млн тенге, 21 из которых пойдут на питание.







